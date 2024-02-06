Зоологи б'ють на сполох. Під Одесою у нацпарку з невідомих причин гинуть лебеді (фото)

У Нижньодністровському національному природному парку, що на Одещині, гинуть лебеді. Експерти підозрюють, що причиною цього може бути небезпечне вірусне захворювання птахів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нацпарку у Facebook.
"Останнім часом в пониззі річки Дністер, зокрема в межах території Нижньодністровського НПП, його співробітниками та місцевим населенням дедалі частіше фіксується загибель лебедів. Адміністрація Парку вживає всіх необхідних заходів щодо зʼясування ситуації", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що якщо зʼясується, що птахи хворіють на небезпечну вірусну інфекцію, всі територіальні громади, що межують з територією Парку, будуть попереджені про загрозу.
Зазначимо, що у коментарях до посту один користувач вказав, що на Тилігульському лимані, що на межі Одеської та Миколаївської області, також гинуть лебеді.
Додамо, що Нижньодністровський національний природний парк розташований на території трьох районів Одеської області - Білгород-Дністровському, Біляївському та Овідіопольському. Парк заснували у 2008 році. Він входить в десятку найкращих національних природних парків України.
На території нацпарку водиться 254 види птахів. Також там 90 видів молюсків, 554 види комах, 67 видів риб, 9 - земноводних, 6 - рептилій та 32 види ссавців (без рукокрилих).
Раніше ми показували унікальних "білих янголів" на Тузлівських лиманах.
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