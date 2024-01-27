Зоологи показали рідкісних "білих янголів" на Тузлівських лиманах. Вражаючі фото

У Тузлівських лиманах після шторму зібралося понад 120 рідкісних білих чапель, яких ще називають "білими янголами". Через діяльність людини цим птахам загрожує втрата середовищ існування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного природного парку "Тузлівські лимани" у Facebook.

Чим особливі "білі янголи"

"Нещодавно на Тузлівських лиманах був сильний шторм та мороз. Швидко промерзли мілководдя і під льодом опинилося багато дрібних карасиків. І біля них, на тонкому льодові, зібралось більш як 120 білих птахів - велика біла чапля або чепура велика - вид-космополіт, що зустрічається скрізь (у тропічному та помірному поясах), крім Антарктиди та Австралії. В Україні в невеликих кількостях зимують у плавнях Дунаю, Дністра і Тузлівських лиманах", - йдеться у повідомленні.

Птахи ночували вони на льоду подалі від берега. І як тільки світало, вони активно літали на полювання. Білі чаплі можуть стояти біля дрібних ополонок годинами в очікуванні жертви, щоб нарешті впіймати карасика.

"Велика чепура - болотний птах з довгими ногами. Оселяється колоніями біля води - озера, прісноводної або солоноводної водойми, болота, морського узбережжя, але у Тузлівських лиманах гніздових колоній немає. Живиться у незимовий період переважно рибами, амфібіями, рептиліями, ракоподібними, дрібними гризунами, молюсками, інколи пташенятами і сараною", - кажуть зоологи.

Ці птахи здобувають їжу тільки в денні години, полюючи на мілководді. При цьому птахи тримаються зграями, але кожен полює самостійно, прогулюючись або стоячи нерухомо на одній нозі.

Біла чапля або чепура велика (фото: Facebook/Національного природного парку "Тузлівські лимани")

Чепура велика в Україні - нечисленний птах, що гніздиться. Його поширення у нас дуже обмежене. Вже більше сотні років чисельність цього птаха сильно зменшується.

"Причиною цього є меліорація, зміна людиною місць гніздування птахів та мода на егретки - красиві шлюбні пір'я, якими прикрашали дамські капелюшки. У ХІХ столітті цей вид був майже повністю знищений, особливо на півдні Україні. Птахи врятувались тільки в важкодоступних місцях, куди людині добратись було неможливо", - пояснюють експерти.

Після заборони полювання на цього птаха в СРСР, чисельність почала дуже повільно відновлюватись. В наш час цьому красивому птаху загрожує втрата середовищ існування через людину, яка своєю діяльністю знищує природні водно-болотні угіддя.

Ці птахи малопоширені в Україні (фото: Facebook/Національного природного парку "Тузлівські лимани")