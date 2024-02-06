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Зоологи бьют тревогу. Под Одессой в нацпарке по неизвестным причинам гибнут лебеди (фото)

Причина гибели лебедей пока не установлена (коллаж: Facebook/Нижнеднестровский национальный природный парк)
Автор: Василина Копытко

В Нижнеднестровском национальном природном парке, что в Одесской области, погибают лебеди. Эксперты подозревают, что причиной этого может быть опасное вирусное заболевание птиц.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нацпарка в Facebook.

Что известно о гибели птиц

"В последнее время в низовьях реки Днестр, в частности в пределах территории Нижнеднестровского НПП, его сотрудниками и местным населением все чаще фиксируется гибель лебедей. Администрация Парка принимает все необходимые меры по выяснению ситуации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что если выяснится, что птицы болеют опасной вирусной инфекцией, все территориальные громады, граничащие с территорией Парка, будут предупреждены об угрозе.

Отметим, что в комментариях к посту один пользователь указал, что на Тилигульском лимане, что на границе Одесской и Николаевской области, тоже погибают лебеди.

Пока причина гибели птиц неизвестна (фото: Facebook/Нижнеднестровский национальный природный парк)

Добавим, что Нижнеднестровский национальный природный парк расположен на территории трех районов Одесской области - Белгород-Днестровском, Беляевском и Овидиопольском. Парк был основан в 2008 году. Он входит в десятку лучших национальных парков Украины.

На территории нацпарка водится 254 вида птиц. Также там 90 видов моллюсков, 554 вида насекомых, 67 видов рыб, 9 - земноводных, 6 - рептилий и 32 вида млекопитающих (без рукокрылых).

Раньше мы показывали уникальных "белых ангелов" на Тузловских лиманах.

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