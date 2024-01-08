Як допомогти безпритульним тваринам у мороз: це може зробити кожен

В Україну прийшли справжні морози та холоди. Тому в цей період як ніколи важливо потурбуватися про безпритульних тварин. Надати їм мінімальну допомогу в холод може кожен.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис зоозахисної організації UAnimals в Instagram розповідає, як допомогти безпритульним тваринам пережити холод.

Нагодуйте теплою їжею

Ви можете винести їм теплу кашу чи легкий суп. Інший варіант - придбати сухий корм і розвести його з гарячою водою.

Так, взимку вода швидко охолоне та застигне в мисочці, тому час від часу варто перевіряти її, а в разі потреби - замінювати. Тоді вода не буде швидко замерзати, а тварина матиме хоч якусь можливість зігрітися.

Пускайте в під'їзд і підвал

Зробіть так, аби тварини могли вільно зайти до під'їзду чи підвалу вашого будинку, а згодом - вийти.

Здебільшого в теплі тварини лягають спати, щоб відновити сили. Тому навряд чи вони принесуть багато клопотів.

Якщо ви вже впустили тварину, тоді обов'язково подбайте про чистоту простору. Поясніть усе сусідам і запропонуйте їм долучитися до допомоги.

Як допомогти безпритульним тваринам у мороз (фото: instagram.com/uanimals.official)

Зробіть "будиночок"

Волонтери та просто небайдужі доволі часто роблять невеликі "будиночки" для котів і собак. Це можуть бути звичайні коробки обмотані скотчем. Усередину обов'язково покладіть щось тепле.

Зоозахисники радять ставити такі саморобні будки на дерев'яні піддони, щоб холод від землі не проникав всередину.

Приклад "будиночку", який можна виготовити для тварин (фото: instagram.com/uanimals.official)

Перевіряйте авто перед поїздкою

Якщо двигун ще теплий, там можуть ховатися вуличні коти, які хочуть зігрітися. Тому перед тим, як рухатися, перевірте простір під колесами, капот чи під самою машиною.

Це важливо для того, аби не нашкодити тварині чи навіть не вбити її.