Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська показала своїх 6-місячних доньок, які помітно підросли

Переможниця шоу "МастерШеф-2", а пізніше - суддя цього кулінарного проєкту Ліза Глінська, яка в листопаді 2024 року стала мамою двійні, показала, як підросли її доньки.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Річ у тім, що днями донькам Глінської виповнилося пів року.
"Сьогодні сенсу мого життя, моїм дівчатам - 6 місяців. Вони такі різні, так цікаво за ними спостерігати! Кожен день щось новеньке. Крихітки мої", - зворушливо підписала нові фото молода мама.
Ліза Глінська показала своїх доньок (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Також вона показала, як Поліна і Соломія змінилися за цей час.
Одна з них позує для фото у світлому костюмчику, який складається з кофтинки на ґудзиках і штанців. На голові у дитини пов'язка в тон костюма з великим декоративним бантом, а на ніжках - рожеві шкарпетки з рюшами.
Також кулінарка розповіла, що днями вони похрестили малят.
Ліза Глінська розповіла про важливу подію (скриншот)
"Важливий день для нашої сім'ї", - підписала фото в Stories Глінська.
Глінська розповіла, що охрестила доньок (скриншот)
Ця публікація викликала хвилю теплих коментарів і привітань від підписників Глінської:
Нагадаємо, Ліза Глінська близько 18 років тому втратила дитину через недбалість лікарів. Щоб впоратися з горем, вона захопилася кулінарією, намагаючись відволіктися від сумних спогадів.
Довгий час особисте життя Лізи залишалося в тіні. Однак у 2021 її обранець Максим Большаков зробив пропозицію.
У травні 2022 року пара зіграла весілля, обравши традиційні вишиванки для церемонії.
У грудні 2024 року вона розповіла, що стала мамою двійні в 41 рік. Її доньки народилися раніше терміну - дівчатка з'явилися на світ на початку листопада на 35,5 тижні вагітності.
Також Ліза Глінська розсекретила їхні імена - вона назвала дочок Поліна і Соломія.
В інтерв'ю вона розповіла, що хоче ще дітей. А також розсекретила, хто їй допомагає в декреті.
Ліза Глінська з чоловіком (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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