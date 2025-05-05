Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська показала своїх 6-місячних доньок, які помітно підросли

Річ у тім, що днями донькам Глінської виповнилося пів року.

"Сьогодні сенсу мого життя, моїм дівчатам - 6 місяців. Вони такі різні, так цікаво за ними спостерігати! Кожен день щось новеньке. Крихітки мої", - зворушливо підписала нові фото молода мама.



Ліза Глінська показала своїх доньок (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Також вона показала, як Поліна і Соломія змінилися за цей час.

Одна з них позує для фото у світлому костюмчику, який складається з кофтинки на ґудзиках і штанців. На голові у дитини пов'язка в тон костюма з великим декоративним бантом, а на ніжках - рожеві шкарпетки з рюшами.

Також кулінарка розповіла, що днями вони похрестили малят.



Ліза Глінська розповіла про важливу подію (скриншот)

"Важливий день для нашої сім'ї", - підписала фото в Stories Глінська.



Глінська розповіла, що охрестила доньок (скриншот)

Як відреагували в мережі

Ця публікація викликала хвилю теплих коментарів і привітань від підписників Глінської:

"Здоров'я міцного дівчаткам і щасливої долі"

"Зайчики"

"Красуні"

"Ви створили диво! Чудові "черешеньки" маленькі"

Здоров'я міцного батькам і маляткам"

"Красуня мама, красуні дівчата"

"Одна прям така усміхнена, а друга суцільна милота".

Нагадаємо, Ліза Глінська близько 18 років тому втратила дитину через недбалість лікарів. Щоб впоратися з горем, вона захопилася кулінарією, намагаючись відволіктися від сумних спогадів.

Довгий час особисте життя Лізи залишалося в тіні. Однак у 2021 її обранець Максим Большаков зробив пропозицію.

У травні 2022 року пара зіграла весілля, обравши традиційні вишиванки для церемонії.

У грудні 2024 року вона розповіла, що стала мамою двійні в 41 рік. Її доньки народилися раніше терміну - дівчатка з'явилися на світ на початку листопада на 35,5 тижні вагітності.

Також Ліза Глінська розсекретила їхні імена - вона назвала дочок Поліна і Соломія.

В інтерв'ю вона розповіла, що хоче ще дітей. А також розсекретила, хто їй допомагає в декреті.



Ліза Глінська з чоловіком (фото: instagram.com/lizaglinskaya)