Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська показала новонароджених доньок та розсекретила їхні імена: щемливе відео

Переможниця шоу і суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Ліза Глінська, яка нещодавно оголосила, що стала мамою двійні , показала своїх новонароджених доньок і розповіла, як їх звуть.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram .

Кулінар зазначила, що після того, як розповіла у своєму блозі про народження дівчаток, їй щодня пишуть сотні повідомлень із привітаннями та побажаннями.

Також вона розсекретила, як назвала дітей. Вона дала їм імена Соломія та Поліна.

"Ми, разом із моїми крихітками - Соломійкою і Полюсею, вітаємо вас із прийдешнім Різдвом. У цей час, коли серця наповнюються світлом і надією, я хочу звернутися до вас з особливими словами любові та підтримки", - зазначила Глінська.

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Зірка "МастерШеф" звернулася до всіх жінок, які мріють стати мамами і тих, хто зараз при надії.

"Для тих, хто мріє стати мамою, хто носить у собі найсвітліші мрії про материнство, бажаю вам безмежної віри та сили. Нехай все збудеться, нехай кожен день приносить нову надію і спокій. Будь ласка, продовжуйте вірити, не втрачаючи світло всередині", - написала кондитер.

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"Для тих, хто вже носить під серцем нове життя, я розумію ваші страхи та тривоги в цей непростий час. Нехай Різдво принесе вам внутрішній мир і впевненість у майбутньому. Ваше материнство - це найбільший подарунок, і ваша стійкість є прикладом для всіх нас", - зазначила Глінська.

На зворушливих кадрах вона показала першу фотосесію своїх доньок. Ліза та її чоловік Максим Большаков тримають на руках дочок і просто-таки світяться від щастя.

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На кадрах з newborn-фотосесії крихітні малятка позують у різних образах: з віночком і короною на голові, з милим зайчиком у ручці. Малята в основному сплять, але іноді мило посміхаються батькам та фотографу.

Нагадаємо, шлях Лізи Глінської до материнства був не легким. 15 років тому дівчина втратила дитину через недбалість лікарів, які не захотіли зробити їй УЗД, а потім кесарів розтин. Дитина народилася мертвою через обвиття пуповиною.

Через трагічну подію Глінська та її перший чоловік віддалилися і незабаром розлучилися. Дівчина, щоб заглушити свій біль і хоч якось відволіктися, почала займатися кулінарією, потім вирішила спробувати свої сили на "МастерШеф".

Після перемоги на шоу вона повністю поринула в нові навчання, проєкти та роботу.

Лише у 2021 році стало відомо, що кулінар у серйозних стосунках із Максимом Большаковим і збирається заміж.

У травні 2022 року, попри повномасштабну війну, закохані розписалися у вишиванках в одному із загсів Києва.

А в листопаді 2024 року пара стала щасливими батьками двійні.

Глінська з чоловіком (фото: instagram.com/lizaglinskaya)