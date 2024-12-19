41-річна зірка "МастерШеф" стала мамою: щемливе відео

Переможниця шоу "МастерШеф-2", а пізніше - суддя цього кулінарного проекту Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками радісною новиною - вона стала мамою двійні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram .

"Довгий шлях. Миттєвості, яких я чекала так багато років. Внутрішнє, потужне, справжнє щастя через сльози радості. Безмежна любов. Я мама двох неймовірних дівчаток, які прийшли в цей світ", - зазначила в підписі до публікації Глінська.

Також вона зазначила, що приховувала той факт, що вагітна і народження дітей.

"Так, я тихенько зберігала своє щастя під серцем усі 9 місяців вагітності та майже 2 місяці після народження дівчаток. За цей час я пройшла шлях у кілька життів, мені здається, я отримала безцінний досвід, внутрішні, зовнішні зміни. Мені є чим поділитися і про що розповісти", - зазначила шеф-кухар.

Доньки Лізи Глінської з'явилися на світ 4 листопада 2024 року.

На зворушливих кадрах Глінська показала свій непростий шлях материнства: тест на вагітність із ледь помітною другою смужкою, набряки, через які страждають вагітні. Також кондитерка показала реалії, в яких народжують українські жінки - під обстрілами і в бомбосховищах.

Також вона подякувала всім за підтримку і дала пораду всім жінкам, які також хочуть стати мамами, - вірити в диво.

Що відомо про особисте життя Лізи Глінської

Глинська 15 років тому була вагітна. Однак її дитина народилася мертвою через недбалість лікарів - у неї було обвиття пуповиною, але в пологовому будинку їй не зробили УЗД перед пологами. Якби їй вчасно зробили кесарів розтин, малюка можна було врятувати.

Після цієї трагедії вони з чоловіком віддалилися, потім розлучилися. Дівчина захопилася кулінарією, щоб хоч якось відволікти себе від сумних думок.

Довгий час про її особисте життя не було нічого відомо. І тільки у 2021 році вона поділилася в мережі знімком із каблучкою для заручин. Її обранець Максим Большаков зробив пропозицію руки і серця.

У травні 2022 року пара розписалася у вишиванках.

Навесні цього року в ЗМІ вже з'являлися повідомлення про вагітність Лізи Глінської, проте тоді шеф-кухар ніяк не коментувала їх.

Ліза Глінська (фото: instagram.com/lizaglinskaya)