Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская показала своих 6-месячных дочек, которые заметно подросли

Победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта Лиза Глинская, которая в ноябре 2024 года стала мамой двойни, показала, как подросли ее дочки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Дело в том, что на днях дочкам Глинской исполнилось полгода.
"Сегодня смыслу моей жизни, моим девчонкам - 6 месяцев. Они так разные, так интересно за ними наблюдать! Каждый день что-то новенькое. Крошки мои", - трогательно подписала новые фото молодая мама.
Лиза Глинская показала своих дочек (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Также она показала, как Полина и Соломия изменились за это время.
Одна из них позирует для фото в светлом костюмчике, который состоит из кофточки на пуговицах и штанишках. На голове у ребенка повязка в тон костюма с большим декоративным бантом, а на ножках - розовые носки с рюшами.
Также кулинар рассказала, что на днях они окрестили малышек.
Лиза Глинская рассказала о важном событии (скриншот)
"Важный день для нашей семьи", - подписала фото в Stories Глинская.
Глинская рассказала, что окрестила дочек (скриншот)
Эта публикация вызвала волну теплых комментариев и поздравлений от подписчиков Глинской:
Напомним, Лиза Глинская около 18 лет назад потеряла ребенка из-за халатности врачей. Чтобы справиться с горем, она увлеклась кулинарией, пытаясь отвлечься от печальных воспоминаний.
Долгое время личная жизнь Лизы оставалась в тени. Однако в 2021 ее избранник Максим Большаков сделал предложение.
В мае 2022 года пара сыграла свадьбу, выбрав традиционные вышиванки для церемонии.
В декабре 2024 года она рассказала, что стала мамой двойни в 41 год. Ее дочери родились раньше срока - девочки появились на свет в начале ноября на 35,5 неделе беременности.
Также Лиза Глинская рассекретила их имена - она назвала дочерей Полина и Соломия.
В интервью она рассказала, что хочет еще детей. А также рассекретила, кто ей помогает в декрете.
Лиза Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Вас также может заинтересовать