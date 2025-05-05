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Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская показала своих 6-месячных дочек, которые заметно подросли

Лиза Глинская (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Автор: Катерина Собкова

Победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта Лиза Глинская, которая в ноябре 2024 года стала мамой двойни, показала, как подросли ее дочки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Дело в том, что на днях дочкам Глинской исполнилось полгода.

"Сегодня смыслу моей жизни, моим девчонкам - 6 месяцев. Они так разные, так интересно за ними наблюдать! Каждый день что-то новенькое. Крошки мои", - трогательно подписала новые фото молодая мама.

Лиза Глинская показала своих дочек (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Также она показала, как Полина и Соломия изменились за это время.

Одна из них позирует для фото в светлом костюмчике, который состоит из кофточки на пуговицах и штанишках. На голове у ребенка повязка в тон костюма с большим декоративным бантом, а на ножках - розовые носки с рюшами.

Также кулинар рассказала, что на днях они окрестили малышек.

Лиза Глинская рассказала о важном событии (скриншот)

"Важный день для нашей семьи", - подписала фото в Stories Глинская.

Глинская рассказала, что окрестила дочек (скриншот)

Как отреагировали в сети

Эта публикация вызвала волну теплых комментариев и поздравлений от подписчиков Глинской:

  • "Здоровья крепкого девочкам и счастливой судьбы"
  • "Зайчики"
  • "Красавицы"
  • "Вы сотворили чудо! Замечательные "черешеньки" маленькие"
  •  Здоровье крепкого родителям и малышкам"
  • "Красавица мама, красавицы девченки"
  • "Одна прям такая "улыбака-удивляка", а вторая сплошная милота".

Напомним, Лиза Глинская около 18 лет назад потеряла ребенка из-за халатности врачей. Чтобы справиться с горем, она увлеклась кулинарией, пытаясь отвлечься от печальных воспоминаний.

Долгое время личная жизнь Лизы оставалась в тени. Однако в 2021 ее избранник Максим Большаков сделал предложение.

В мае 2022 года пара сыграла свадьбу, выбрав традиционные вышиванки для церемонии.

В декабре 2024 года она рассказала, что стала мамой двойни в 41 год. Ее дочери родились раньше срока - девочки появились на свет в начале ноября на 35,5 неделе беременности.

Также Лиза Глинская рассекретила их имена - она назвала дочерей Полина и Соломия.

В интервью она рассказала, что хочет еще детей. А также рассекретила, кто ей помогает в декрете.

Лиза Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

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