"Перші два тижні зовсім не спали". Ліза Глінська розповіла, хто допомагає їй у декреті

Колишня суддя та учасниця шоу "МастерШеф" Ліза Глінська, яка нещодавно стала мамою двох донечок, розповіла, хто їй допомагає у декреті та як організовує побут з двома дітьми.

Про це вона поділилася в інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler).

Зі слів шеф-кухарки, перші два тижні вони з чоловіком зовсім не спали, бо були удвох.

Потім вже допомагати з дітками стала її мама та няні. Після цього зі сном стало трохи краще.

"Чоловік дуже допомагає. Мама постійно з дівчатами. В мене дві няні... Тиждень одна, тиждень інша. Їсти я готую сама, прибираємо всі разом, в кого є вільна хвилинка", - розповіла зірка.

Глінська та одна з її донечок (фото надане Лізою)

Також кондитер каже, що після народження дівчаток вони з коханим орендували будинок за містом.

"Ми орендували будинок за містом, місця стало більше, бо до цього жили у квартирі. Але ж і справ з ним додалося", - додала знаменитість.

Ліза Глінська з чоловіком (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Крім того, Глінська поділилася, коли планує повертатися до роботи та чи думала про те, щоб написати книгу цікавих рецептів щодо першого прикорму чи харчування маленьких дітей.

"Дала собі час бути в декреті до весни, але відчуваю, що вже хочу і можу працювати. Ідей в голові в мене багато, а сил та енергії на реалізацію не дуже. Хочу, щоб закінчилась війна", - зізналася Ліза.