Заплакана дружина Павліка поділилася новинами про підготовку до другої вагітності
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, вкотре емоційно звернулася до своїх підписників. Вона зізналася, що переживає непростий, але важливий період, пов'язаний із плануванням другої вагітності.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці виконавця.
Так, Катерина зізналася, що отримала важливий результат генетичного аналізу.
Вона не вдається в деталі, однак дає зрозуміти: попереду - новий життєвий етап, який Катя проходить із хвилюванням і надією.
“Колись можливо розповім все, що я проходжу. Це сльози щастя після отримання генетичного аналізу. Планування другої вагітності виглядає вже зовсім інакше…”, - поділилася інфлюенсерка.Катерина Репяхова розповіла про планування вагітності (скріншот)
Зазначимо, що після того, як у трирічного сина Катерини Михайла виявили затримку мовленнєвого розвитку, блогерка стала уважніше ставитися до питань здоров’я - як власного, так і дитини.
Плануючи другу вагітність, кохана Віктора Павліка вирішила відповідально підійти до цього етапу та пройти комплексне медичне обстеження.
Катерина вже побувала в репродуктолога та генетика, а також серйозно розмірковує над можливістю кріоконсервації яйцеклітин - інноваційної процедури, яка дозволяє зберегти репродуктивний матеріал і дати шанс на материнство навіть у зрілому віці.
"До другої вагітності я підходжу тепер, звичайно, зовсім інакше. До репродуктолога я прийшла на планове обстеження, а також мене цікавило питання кріоконсервації яйцеклітини. Я мрію мінімум про трьох діточок", - ділилася раніше Репяхова у своїх соцмережах.Катерина Репяхова з Віктором Павліком та сином (фото: instagram.com/repyahovakate)
Що відомо про затримку мовлення у сина Павліка
Про свій досвід і шлях до покращення стану хлопчика блогерка регулярно розповідає у своїх соцмережах.
Вона щиро ділиться переживаннями, а також розповідає про етапи корекційної роботи, яку проходить дитина.
Малюк відвідує дитячий садок, регулярно займається з педагогом-дефектологом, проходить нейрокорекцію з елементами сенсорної інтеграції, а також займається плаванням ще з п’ятимісячного віку. Як зазначає Катерина, зусилля приносять результат - у сина вже помітний прогрес.Катерина Репяхова з Віктором Павліком та сином (фото: instagram.com/repyahovakate)
Протягом останнього року блогерка консультувалася з численними спеціалістами як в Україні, так і за кордоном, аби з’ясувати, що могло вплинути на розвиток мовлення у дитини. За словами Катерини, МРТ головного мозку сина навіть доводилося інтерпретувати шість разів.
Одна з ймовірних причин - інфекційне захворювання, яке Репяхова могла перенести під час вагітності без симптомів. Вона припускає, що це міг бути COVID-19 або інша вірусна інфекція.
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