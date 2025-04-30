Марічка Падалко показала своїх батьків на архівному фото: як вони виглядали 50 років тому і зараз
Популярна українська телеведуча Марічка Падалко продемонструвала в мережі, який вигляд мали її батьки 50 років тому.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Річ у тім, що її батьки святкують 50 років спільного життя - золоте весілля.
"Від весільної подорожі та до сьогоднішнього дня минуло 50 років", - зазначила Падалко у підписі до фото.
На першому фото, зробленому в 1970-ті роки, її батьки позують на фоні пальм. Мама - у короткій сукні з квітковим принтом, а батько - у костюмі з піджаком у клітинку.
Марічка Падалко показала архівне фото батьків (фото: instagram.com/marichkapadalko)
На другому фото телеведуча зображена разом із рідними. Про батьків телеведучої відомо небагато: батько - перекладач з англійської, а мати - викладач іноземних мов.
Марічка Падалко з батьками (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Як відреагували в мережі
Фоловери зірки "плюсів" одразу ж почали коментувати архівне фото. Багато хто зазначив, що батьки виглядали дуже модно на ті часи:
- "Вітаю із золотим ювілеєм! Бажаю довгих років спільного сімейного життя під мирним небом"
- "Які красиві та стильні у вас батьки"
- "Яка гарна мама"
- "Супер! Золоте весілля! А скільки їм зараз років? Такі красиві!"
- "Які прекрасні. Тепер зрозуміло, чому ви така"
- "Такі красиві тоді, такі красиві зараз"
- "Привітання молодятам. Вони такі стильні та красиві".
- "Який у тебе тато інтелектуальний хіпстер був"
- "Мама красива яка! А сукня яка модна".
Нагадаємо, Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча програми новин ТСН на телеканалі "1+1".
Одружена з екснардепом, журналістом Єгором Соболєвим, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ захищає нашу країну в ЗСУ.
Пара виховує трьох дітей: сина Михайла (2007 р. н.), доньок Марію (2008 р. н.) і Катерину (2010 р. н.).
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