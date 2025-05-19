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Зірка "Кріпосної" похрестила доньку і розсекретила її незвичне ім'я

Понеділок 19 травня 2025 11:43
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Зірка "Кріпосної" похрестила доньку і розсекретила її незвичне ім'я Анна Сагайдачна з донькою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Катерина Собкова

Зірка популярного серіалу "Кріпосна" поділилася відео з хрестин доньки. Актриса також розсекретила незвичайне ім'я дитини, яке вона приховувала 5 місяців.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.

Таїнство хрещення відбулося в суботу, 17 травня в одному з храмів Києва.

"Таїнство Хрещення. Спасо-Преображенський собор. Було так красиво і затишно. Світлий день. Дякую, мої світлі люди, які розділили з нами цей святковий день", - зазначила Сагайдачна у підписі до відео.

Для свята акторка обрала лаконічну білу сукню у довжині міді, а також накидку на голову з мереживом. Завершити образ вона вирішила туфлями на високих підборах.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; похрестила доньку і розсекретила її незвичне ім'я

Анна Сагайдачна з дітьми (скриншот)

5-місячна донька акторки також була на святі в пишній білій сукні з мереживом на спідниці, а 6-річний син Тимур - у джинсах і білій сорочці.

Батька своєї другої дитини Анна Сагайдачна, як і раніше, приховує.

До речі, акторка нарешті розсекретила, як звуть її доньку. На крижмі, в яку традиційно загортають дитину під час хрещення, можна побачити ім'я Міра.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; похрестила доньку і розсекретила її незвичне ім'я

Сагайдачна зізналася, як назвала доньку (скриншот)

Як відреагували в мережі

Підписники акторки одразу ж почали коментувати її публікацію, а також ім'я малятка. Одна з них припустила, що дівчинку назвали Мирославою, проте Сагайдачна зазначила, що повне ім'я дитини Міра:

  • "Ніколи не чула такого імені. У моєї родички донька носить ім'я Мирослава, але напевно це різні імена"
  • "Цікаво, чи є церковне ім'я таке Міра?"
  • "Яке прекрасне ім'я Міра. Здоров'я і щастя вам"
  • "Яка гарна у вас донька"
  • "Вітаю з таким днем, Аннусю. Дуже гарне ім'я для доньки".

Нагадаємо, Сагайдачна була одружена з продюсером Євгеном Третяком. Від цих стосунків у неї є син Тимур.

У 2023 році вони розлучилися, але зізналася в цьому акторка тільки на початку 2024-го. Через кілька місяців вона розповіла, що вагітна від нового коханого, ім'я та обличчя якого вона поки що приховує від громадськості.

У грудні 2024 року вона народила доньку.

До слова, в інтерв'ю Славі Дьоміну Анна зізналася, чому не поспішає знову виходити заміж.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; похрестила доньку і розсекретила її незвичне ім'я

Зірка "Кріпосної" з дітьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

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