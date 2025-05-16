Молодша донька Трампа вперше стала мамою: зворушливе фото малюка

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.

Радісна подія сталася в четвер, 15 травня. У 31-річної Тіффані та її чоловіка, бізнесмена Майкла Булоса, народився син.

"Ласкаво просимо у світ, наш милий хлопчик, Александр Трамп Булос. Ми любимо тебе так, як не передати словами! Спасибі, що з'явився в нашому житті! 5.15.2025", - написала молода мама.

У своєму блозі вона вже опублікувала перше фото малюка - маленьку ніжку.



Тіффані Трамп народила первістка (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Трамп став дідусем водинадцяте

Зазначимо, що Олександр Трамп Булос став 11-м онуком Дональда Трампа.

У нього є п'ятеро онуків від старшого сина Дональда Трампа-молодшого і його дружини Ванесси Трамп: онучки Кей Медісон Трамп (2007), Хлоя Софія Трамп (2014) і онуки Дональд Джон Трамп III (2009), Трістан Мілош Трамп (2011), Спенсер Фредерік Трамп (2012).

Троє від старшої доньки Іванки Трамп і її чоловіка Джареда Кушнера: онучка Арабелла Роуз Кушнер (2011) і онуки Джозеф Фредерік Кушнер (2013), Теодор Джеймс Кушнер (2016).

Двоє від сина Еріка Трампа і його дружини Лари Трамп: онук Ерік Люк Трамп (2017) і онучка Керолайна Дороті Трамп (2019).



Сім'я Трампів (фото: Getty Images)

Хто така Тіффані Трамп

Тіффані - молодша дочка Дональда Трампа і його другої дружини, актриси та моделі Марли Мейплс.

Вона народилася 1993 року і була названа на честь ювелірного бренду Tiffany & Co.

До 2016 року вивчала соціологію та урбаністику в Пенсильванському університеті. З 2017 по 2020 рік проходила навчання у Школі права при Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. Також під час навчання пробувала себе як модель і співачка.

У 2018 році познайомилася з Майклом Булосом, спадкоємцем нігерійсько-американського мільярдера і бізнесменом, чия сім'я володіє компаніями Boulos Enterprises і SCOA Nigeria в Нігерії.

У 2022 році пара одружилася, а у 2025 році стало відомо, що вони чекають на первістка. Так, Тіффані Трамп з'явилася з помітно кругленьким животиком на інавгурації Трампа в січні цього року.



Тіффані Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)