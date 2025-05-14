Марина Боржемська показала архівні фото сина-красеня: як він виглядав у дитинстві

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка та зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася з шанувальниками рідкісними архівними фотографіями свого сина Роберта. На світлинах він ще зовсім маленький, і мама з теплотою згадала його дитинство.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

Річ у тім, що синові Боржемської та Узелкова виповнилося сьогодні 16 років. Фітнес-тренерка опублікувала емоційне привітання до дня народження свого сина.

"Не встигла озирнутися, а ти вже дорослий. І хоч я жартома запитую: "Як ти такий великий помістився у мене в животі?", але в душі згадую кожен етап нашого шляху", - зазначила вона.



Син В'ячеслава Узелкова зараз (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Вона згадала роки материнства та особливий зв'язок, який вибудувала з Робертом.

"Це були роки безумовної любові, пригод, досліджень і нескінченної підтримки. Колись я вчила тебе - лагідно підказувала, направляла. А зараз усе інакше: ти вже сам прокладаєш свій шлях, і навіть ведеш мене", - наголосила вона.



Марина Боржемська із сином (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Зіркова мама не приховує, наскільки син важливий для неї.

"Ти - мій всесвіт. Саме з тебе почалася моя історія бути мамою. І з тобою це - найбільше щастя. Ти - мій спектр справжніх почуттів", - зазначила Боржемська.

У своєму привітанні вона також побажала синові завжди залишатися собою.

"У твій день народження я хочу побажати тобі одного: будь собою. Продовжуй відкривати свої таланти, яких у тебе безліч. Люби цей світ і живи в ньому вільно: пробуй, помиляйся, вчися, досягай, кайфуй, твори", - підкреслила вона.

Також вона поділилася рідкісними архівними фото, на яких Роберт зовсім маленький.

Марина Боржемська показала сина від Узелкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Крім того, вона показала фото, на якому вона вагітна дочкою Олівією, а Роберт ще зовсім маленький.



Боржемська з сином - архівне фото (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Хто така Марина Боржемська

Марина Боржемська - українська телеведуча, фітнес-експертка та блогерка, яка здобула широку популярність завдяки проєкту "Зважені та щасливі".

Вона є колишньою дружиною професійного боксера В'ячеслава Узєлкова, який помер у листопаді 2024 року. Пара прожила у шлюбі понад два десятиліття і розлучилася 2018 року після 22 років стосунків.

Марина виховує двох дітей - 16-річного сина Роберта та 13-річну доньку Олівію.