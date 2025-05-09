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Зірка "Кріпосної" замилувала фото з 5-місячною донечкою, ім'я якої досі приховує

П'ятниця 09 травня 2025 11:10
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Зірка "Кріпосної" замилувала фото з 5-місячною донечкою, ім'я якої досі приховує Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська акторка Анна Сагайдачна показала в мережі нові фото своєї доньки, якій виповнилося 5 місяців.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її нову публікацію в Instagram.

"Лялька моя! 5 місяців! Чесно? Не вірю. Люблю кожною клітинкою!" - підписала вона нові фото з донькою.
Зірка &quot;Кріпосної&quot; замилувала фото з 5-місячною донечкою, ім'я якої досі приховує
Сагайдачна показала доньку (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На одному з фото вона позує з малятком і сином Тимуром.
Зірка &quot;Кріпосної&quot; замилувала фото з 5-місячною донечкою, ім'я якої досі приховує
Зірка "Кріпосної" з дітьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Зазначимо, що артистка досі не розсекретила в мережі ім'я дитини.

"То що, спробуєте вгадати, як звуть цю маленьку україночку?" - запитала вона у своїх фоловерів.
Зірка &quot;Кріпосної&quot; замилувала фото з 5-місячною донечкою, ім'я якої досі приховує
Анна Сагайдачна з донькою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Як відреагували в мережі

Підписники акторки тут же почали коментувати нову публікацію. Одні відзначили, що донька Сагайдачної росте справжньою красунею, а інші почали вгадувати її ім'я:

  • "Така мамина. Очі - Всесвіт", - зазначила актриса Анастасія Цимбалару
  • "Яка гарна"
  • "Наче вчора тільки народила. Час летить зі швидкістю світла"
  • "Ці очі - це любов"
  • "Софійка чи Соломійка"
  • "Марія"
  • "Злата, Соломія, Єва, Марія, Софія. Красуня, такі глибокі очі"
  • "Дуже схожа на маму. Софійка".

Зірка &quot;Кріпосної&quot; замилувала фото з 5-місячною донечкою, ім'я якої досі приховує
Сагайдачна з донькою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Нагадаємо, Сагайдачна - українська актриса кіно, театру і дубляжу.

Народилася 1989 року в Харківській області.

Закінчила два театральні виші: Київський національний університет культури та мистецтв та Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

Популярність до Сагайдачної прийшла не одразу, вона деякий час працювала аніматором. Лише 2008 року отримала свою першу роль - у фільмі "Рідні люди". Зіграла в понад 40 фільмах і серіалах, а також відома як актриса дубляжу.

Однією з пам'ятних ролей Сагайдачної стала роль благополучної доньки багатого поміщика Наталі Дорошенко в серіалі "Кріпосна".

У 2024 році розлучилася з продюсером Євгеном Третяком, від якого у неї є син Тимур. Лише через кілька місяців після розлучення актриса зізналася, що знову вагітна.

Свого нового коханого вона поки що не показує в мережі та не розповідає, чим він займається.
Зірка &quot;Кріпосної&quot; замилувала фото з 5-місячною донечкою, ім'я якої досі приховує
Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

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