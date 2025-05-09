Зірка "Кріпосної" замилувала фото з 5-місячною донечкою, ім'я якої досі приховує
Відома українська акторка Анна Сагайдачна показала в мережі нові фото своєї доньки, якій виповнилося 5 місяців.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її нову публікацію в Instagram.
"Лялька моя! 5 місяців! Чесно? Не вірю. Люблю кожною клітинкою!" - підписала вона нові фото з донькою.
Сагайдачна показала доньку (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
На одному з фото вона позує з малятком і сином Тимуром.
Зірка "Кріпосної" з дітьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Зазначимо, що артистка досі не розсекретила в мережі ім'я дитини.
"То що, спробуєте вгадати, як звуть цю маленьку україночку?" - запитала вона у своїх фоловерів.
Анна Сагайдачна з донькою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Як відреагували в мережі
Підписники акторки тут же почали коментувати нову публікацію. Одні відзначили, що донька Сагайдачної росте справжньою красунею, а інші почали вгадувати її ім'я:
- "Така мамина. Очі - Всесвіт", - зазначила актриса Анастасія Цимбалару
- "Яка гарна"
- "Наче вчора тільки народила. Час летить зі швидкістю світла"
- "Ці очі - це любов"
- "Софійка чи Соломійка"
- "Марія"
- "Злата, Соломія, Єва, Марія, Софія. Красуня, такі глибокі очі"
- "Дуже схожа на маму. Софійка".
Сагайдачна з донькою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Нагадаємо, Сагайдачна - українська актриса кіно, театру і дубляжу.
Народилася 1989 року в Харківській області.
Закінчила два театральні виші: Київський національний університет культури та мистецтв та Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.
Популярність до Сагайдачної прийшла не одразу, вона деякий час працювала аніматором. Лише 2008 року отримала свою першу роль - у фільмі "Рідні люди". Зіграла в понад 40 фільмах і серіалах, а також відома як актриса дубляжу.
Однією з пам'ятних ролей Сагайдачної стала роль благополучної доньки багатого поміщика Наталі Дорошенко в серіалі "Кріпосна".
У 2024 році розлучилася з продюсером Євгеном Третяком, від якого у неї є син Тимур. Лише через кілька місяців після розлучення актриса зізналася, що знову вагітна.
Свого нового коханого вона поки що не показує в мережі та не розповідає, чим він займається.
Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
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