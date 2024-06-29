ua en ru
Сб, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка українських серіалів розлучилася з чоловіком після п’яти років шлюбу

Субота 29 червня 2024 12:05
UA EN RU
Зірка українських серіалів розлучилася з чоловіком після п’яти років шлюбу Анна Сагайдачна з Євгеном Третьяком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна розлучилася з чоловіком, кінопродюсером Євгеном Третьяком, після п'яти років шлюбу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки.

Так, артистка опублікувала знімок, на якому вона та її колишній тримають за руки сина.

Причину розриву з Третьяком знаменитість називати не стала, лише зазначила, що це рішення пара прийняла ще минулого року.

"Я довго відкладала цей допис ще з минулого року. Чи то слів не могла підібрати, чи то сміливості не вистачало… Ти найкращий тато для нашого сина – іншого я навіть не уявляю", - звернулася до екс-коханого Анна.

"Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма - це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди. Життя продовжується. Далі буде…", - підсумувала Сагайдачна.

Зірка українських серіалів розлучилася з чоловіком після п’яти років шлюбу

Анна Сагайдачна розлучилася з Євгеном Третьяком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Нагадаємо, Анна Сагайдачна і Третяк познайомилися на зйомках проєкту "Поділися щастям своїм" режисерки Оксани Байрак і за пів року почали зустрічатися.

У червні 2018-го вони одружилися, а через рік у них народився син Тимур.

Зірка українських серіалів розлучилася з чоловіком після п’яти років шлюбу

Анна Сагайдачна з Євгеном Третьяком і сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Для Анни це другий офіційний шлюб. Раніше вона була одружена з чоловіком, чиє ім'я не розголошує.

Вони розлучилися через кілька місяців після весілля, і вона "втекла". За словами знаменитості колишній чоловік не підтримував її акторську кар'єру.

Розлучення було оформлено дистанційно: ексчоловік зібрав документи, а Анна підписала їх.

Раніше Харчишин розповів про складний діагноз 16-річного сина.

Також Мішель Андраде розповіла про недешевий подарунок від бойфренда та пояснила, чому його приховує.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Розлучення Актори
NEWS
"Базовий прогноз". Українці можуть бути 12 годин без світла взимку, - Yasno
"Базовий прогноз". Українці можуть бути 12 годин без світла взимку, - Yasno