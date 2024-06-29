Зірка українських серіалів розлучилася з чоловіком після п’яти років шлюбу

Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна розлучилася з чоловіком, кінопродюсером Євгеном Третьяком, після п'яти років шлюбу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки.

Так, артистка опублікувала знімок, на якому вона та її колишній тримають за руки сина.

Причину розриву з Третьяком знаменитість називати не стала, лише зазначила, що це рішення пара прийняла ще минулого року.

"Я довго відкладала цей допис ще з минулого року. Чи то слів не могла підібрати, чи то сміливості не вистачало… Ти найкращий тато для нашого сина – іншого я навіть не уявляю", - звернулася до екс-коханого Анна.

"Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма - це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди. Життя продовжується. Далі буде…", - підсумувала Сагайдачна.

Анна Сагайдачна розлучилася з Євгеном Третьяком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Нагадаємо, Анна Сагайдачна і Третяк познайомилися на зйомках проєкту "Поділися щастям своїм" режисерки Оксани Байрак і за пів року почали зустрічатися.

У червні 2018-го вони одружилися, а через рік у них народився син Тимур.

Анна Сагайдачна з Євгеном Третьяком і сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Для Анни це другий офіційний шлюб. Раніше вона була одружена з чоловіком, чиє ім'я не розголошує.

Вони розлучилися через кілька місяців після весілля, і вона "втекла". За словами знаменитості колишній чоловік не підтримував її акторську кар'єру.

Розлучення було оформлено дистанційно: ексчоловік зібрав документи, а Анна підписала їх.