Зірка "плюсів" Валентина Хамайко показала молодшого сина, який помітно підріс (фото)
Відома телеведуча і зірка "плюсів" Валентина Хамайко показала нові фото свого молодшого сина Андрія.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост, яким Хамайко поділилася в Instagram.
На фото зображений усміхнений хлопчик, який сидить на дерев'яному порозі біля відкритих темних дверей.
Який вигляд має син Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Він одягнений у білу вишиванку з традиційним українським орнаментом синього, червоного і зеленого кольору на грудях і рукавах. На ньому також шорти теракотового відтінку і коричневі черевики.
Син Валентини Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Зазначимо, що 6-річний син Хамайко помітно виріс.
Також телеведуча зазначила в публікації, що вже восени Андрійко піде в перший клас.
Валентина Хамайко показала сина (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Хто така Валентина Хамайко
Валентина Хамайко - українська телеведуча, акторка, кулінарка і громадський діяч.
Хамайко з молодшим сином - 2021 рік (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Народилася 1982 року в Києві в родині фармацевтів. Спочатку мріяла стати актрисою, але після школи вступила до Національного медичного університету ім. О. Богомольця, закінчила його 2004 року.
З 14 років займалася модельним бізнесом і 2001 року стала найкращою моделлю року в Україні, вигравши приз "Чорна перлина".
2016-2023 роки - ведуча ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканалі "1+1".
Валентина Хамайко з дітьми (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Також захоплюється кулінарією. Вона написала книгу про десерти, а також знімає ролики з рецептами для свого каналу в YouTube.
У 2022 році разом із колегами відкрила модний бренд TAIYŌ.
Чоловік - Андрій Оністрат, віцепрезидент Федерації триатлону України та екскомандир роти ударних БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади.
Пара виховує чотирьох дітей: Соломію (2009), Михайла (2011), Мирославу (2013) та Андрія (2018). У липні 2024 року вони офіційно одружилися після 18 років спільного життя.
Валентина Хамайко із сім'єю (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
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