"Живіт почав рости відразу": вагітна зірка "Холостяка" продемонструвала фігуру в купальнику

"У мене живіт почав рости відразу. Я бачу і зміни в якості шкіри. Спочатку я лякалася і боялася можливих змін у тілі, але потім зрозуміла, що вже діватися нікуди, і не так це все страшно", - зазначила Марина Голд.

Зараз дівчина перебуває приблизно на 6-му місяці вагітності. Вона також зазначила, що через токсикоз поки що не набрала багато кілограмів.

Зірка "Холостяка" показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/marynagold1)

"Станом на 22-й тиждень я поки що не додала у вазі. З початку вагітності я схудла на 4 кг, а зараз їх повернула. Сподіваюся, багато не наберу", - підсумувала вона.

Також вона продемонструвала, який вигляд має її фігура в купальнику.

Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)

Хто така Марина Голд

Нагадаємо, дівчина брала участь у 12-му сезоні українського реаліті-шоу "Холостяк" (2022), де головним героєм був актор і підприємець Алекс Топольський. Вона покинула проєкт за крок до фіналу.

Марина родом із Харкова, там працювала косметологом.

Зірка "Холостяка" не приховує, що зробила кілька пластичних операцій зі зміни форми носа і грудей, а також збільшувала губи.

Після початку повномасштабного російського вторгнення вона переїхала жити до США. Саме тут вона зустріла свого майбутнього чоловіка, який є теж українцем, але багато років живе в Америці.

Марина Голд із чоловіком (фото: instagram.com/marynagold1)

Стосунки пари розвивалися стрімко: вже після п'яти місяців після знайомства коханий зробив Марині пропозицію руки та серця з шикарною каблучкою.

Незабаром пара одружилася на березі океану. За словами дівчини, свято вони організували за 10 днів.

А нещодавно стало відомо, що Марина Голд вагітна. Днями вона розсекретила стать дитини - у пари народиться дівчинка.

Марина Голд вагітна (фото: instagram.com/marynagold1)