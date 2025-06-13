Ірина Сопонару чесно висловилася про материнство під час війни: "Не хочу народжувати в бункері"

Акторка і зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару, яка минулого року вийшла заміж за іноземця, чесно зізналася, чи планують вони народження дитини.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Маші Єфросиніній.

На запитання Єфросиніної, чи планують вони з чоловіком ставати батьками, Сапонару чесно відповіла, що так.

"Я бачу себе мамою, 100 відсотків, я про це говорила", - підкреслила вона.

Однак поки в Україні триває війна, акторка вирішила відкласти цю подію.

"Ми (з чоловіком - ред.) зараз не хочемо поки що. Просто виносити дитину, зараз у війну - я не впевнена, що я готова. Це важко фізично, і ще коли війна і цей стрес, я не хочу так", - наголосила вона.

"Мені дуже шкода, хочеться, щоб це були приємні спогади. А тут війна, десь у бункері народжувати. Це не найгірше, що може статися, звичайно, головне - народити. Але якщо є опція пропустити цей момент, то я б, звичайно, вже після перемоги", - зазначила зірка "Жіночого Кварталу".

Водночас Ірина позначила собі умовний дедлайн до 40 років.

"Я собі дала дедлайн - до 40 років. Після 40, попри ситуацію в країні, вже, напевно, буду вагітніти. Тому що куди вже тягнути, до 50? Там уже не факт, що все вийде. Поки що ми так вирішили", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у травні 2024 року Сопонару вийшла заміж за британця на ім'я Ріс. Пара познайомилася в одному із закладів Києва. Ірина зазначала, що чоловік сподобався їй не відразу, але вже через два роки вона погодилася стати дружиною британця.