Зірка "Холостяка" вийшла заміж на березі океану: фото і відео розкішного весілля

Учасниця українського реаліті-шоу про кохання "Холостяк-12", косметолог Марина Голд днями вийшла заміж і показала кадри зі свого весілля.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Радісна подія відбулася минулої п'ятниці, 4 квітня, в Малібу.

У своєму блозі Марина Голд опублікувала кілька фото ранку нареченої і продемонструвала, як вона готується до весілля.



Марина Голд показала фото з весілля (фото: instagram.com/marynagold1)

Судячи з усього, у дівчини було дві весільні сукні в класичному стилі.

"Сьогодні я скажу "Так!" найріднішій людині. Сьогодні я буду плакати від щастя і сміятися від любові. Сьогодні я одягну сукню, про яку мріяла, і зроблю крок у нове. Цей ранок був як чистий аркуш, на якому ми разом почнемо писати нову главу", - написала вона.



Зірка "Холостяка" вийшла заміж (фото: instagram.com/marynagold1)

Урочисту церемонію пара влаштувала на природі - біля арки з квітів і з шикарним видом на океан.

"І ось я у фаті та білій сукні стою в Малібу на прекрасному заході сонця. Перед тобою, моя рідна душа. Я тебе так чекала. Сльози на очах", - підписала вона відео церемонії.

"Тепер ми сім'я! Ми так мріяли. Дякую всім, хто допоміг сьогодні зробити це душевне свято", - зазначила вона у підписі до відео.

Учасниця "Холостяка" також показала фото з церемонії. Для урочистої події вона обрала довгу сукню на бретельках, розшиту бісером, з глибоким декольте і невеликим шлейфом.



Зірка "Холостяка" з чоловіком (фото: instagram.com/marynagold1)

Волосся дівчина зібрала в акуратний пучок на потилиці. Також її образ доповнювала довга фата і букет з білих квітів.



Марина Голд показала фото з весілля (фото: instagram.com/marynagold1)

Наречений зі свого боку вибрав класичний костюм з білою сорочкою і метеликом.



Весілля Марини Голд у США (фото: instagram.com/marynagold1)

Також дівчина поділилася подробицями організації заходу. Виявилося, що весілля вона зі своїм хлопцем організували за 10 днів.



Зірка Холостяка похвалилася шикарним весіллям (фото: instagram.com/marynagold1)

"Хочеться окремо сказати про організацію свята. Ви знаєте, що у нас всього був місяць. Але поки ми знайшли команду, то до запланованої дати залишилося всього 10 днів! І за цей короткий термін вийшло зробити весілля моєї мрії", - підкреслила косметолог.



Марина Голд зі своїм коханим (фото: instagram.com/marynagold1)

Що відомо про Марину Голд

Дівчина засвітилася в 12-му сезоні шоу "Холостяк" (2022), де головним героєм був актор і підприємець Алекс Топольський.

Вона покинула проєкт як півфіналістка. Голд не приховувала, що вона щиро закохалася в Топольського. Однак пізніше вона переконалася, що в реальному житті Алекс зовсім інша людина.

Також під час участі в "Холостяку" вона чесно зізналася, що раніше робила пластичні операції та збільшила губи.

Дівчина родом із Харкова, однак після початку повномасштабної війни в Україні, вона переїхала жити до США, де й зустріла свого майбутнього чоловіка.



Марина Голд на шоу (фото: instagram.com/__mary.gold__)