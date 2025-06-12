Легкоатлетка Ірина Геращенко вперше стала мамою: фото дитини та подробиці
Відома українська спортсменка, бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко вперше стала мамою.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.
Ірина Геращенко народила первістка
Радісна подія сталася вчора, 11 червня.
"Вчора був наш найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик", - написала вона.
Ірина Геращенко вперше стала мамою (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
У Ірини Геращенко та її чоловіка Сергія Спільняка народилася донька. Вага дитини - 3820 г, зріст - 55 см.
"На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості", - підкреслила вона.
Ірина Геращенко з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Як відреагували в мережі
Фоловери легкоатлетки одразу ж почали коментувати її нову публікацію:
- "Мої вітання! Бажаю щасливої долі", - написала телеведуча Валентина Хамайко
- "Ви великі молодці! Вітаємо, ростіть здоровенькі, розумненькі та щасливі. Ви неймовірні"
- "Які красиві, вітаю"
- "Вітаємо! Здоров'я вам і малятку"
- "Нехай росте здоровою і щасливою".
Чоловік Геращенко з донькою (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Що відомо про Ірину Геращенко
Дівчина народилася 10 березня 1995 року.
Геращенко - українська стрибунка у висоту, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2024 року та срібна призерка чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року.
З 2019 року одружена з Сергієм Спільняком. Він теж легкоатлет, стрибун у висоту.
31 грудня 2024 року пара оголосила, що чекає на дитину.
В інтерв'ю Марічці Падалко легкоатлетка розповідала, що, попри війну, планує народжувати в Києві. Вона підкреслила, що не має наміру виїжджати з країни.
Також вона ділилася, що хоче назвати доньку Мирою або Діаною, а також Олександрою.
Ірина Геращенко з чоловіком (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
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