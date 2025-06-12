Легкоатлетка Ірина Геращенко вперше стала мамою: фото дитини та подробиці

Відома українська спортсменка, бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко вперше стала мамою.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.

Ірина Геращенко народила первістка

Радісна подія сталася вчора, 11 червня.

"Вчора був наш найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик", - написала вона.

Ірина Геращенко вперше стала мамою (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

У Ірини Геращенко та її чоловіка Сергія Спільняка народилася донька. Вага дитини - 3820 г, зріст - 55 см.

"На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості", - підкреслила вона.

Ірина Геращенко з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Як відреагували в мережі

Фоловери легкоатлетки одразу ж почали коментувати її нову публікацію:

"Мої вітання! Бажаю щасливої долі", - написала телеведуча Валентина Хамайко

"Ви великі молодці! Вітаємо, ростіть здоровенькі, розумненькі та щасливі. Ви неймовірні"

"Які красиві, вітаю"

"Вітаємо! Здоров'я вам і малятку"

"Нехай росте здоровою і щасливою".

Чоловік Геращенко з донькою (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Що відомо про Ірину Геращенко

Дівчина народилася 10 березня 1995 року.

Геращенко - українська стрибунка у висоту, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2024 року та срібна призерка чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року.

З 2019 року одружена з Сергієм Спільняком. Він теж легкоатлет, стрибун у висоту.

31 грудня 2024 року пара оголосила, що чекає на дитину.

В інтерв'ю Марічці Падалко легкоатлетка розповідала, що, попри війну, планує народжувати в Києві. Вона підкреслила, що не має наміру виїжджати з країни.

Також вона ділилася, що хоче назвати доньку Мирою або Діаною, а також Олександрою.

Ірина Геращенко з чоловіком (фото: instagram.com/gerashchenkoi)