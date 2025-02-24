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Зірка "Холостяка" виходить заміж: фото розкішної обручки з діамантом

Понеділок 24 лютого 2025 15:50
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Зірка "Холостяка" виходить заміж: фото розкішної обручки з діамантом Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)
Автор: Катерина Собкова

Учасниця українського реаліті-шоу про кохання "Холостяк-12", косметолог Марина Голд, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала жити до США, оголосила в мережі радісну новину - вона виходить заміж.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Блогерка зазначила в публікації, що зі своїм обранцем вона разом лише 5 місяців.

"Нам лише п'ять місяців. Не можу сказати, що я не здогадувалася про пропозицію, оскільки ми знали, що ми ідеальна пара одне для одного. Ми так часто з тобою говорили про майбутнє, про весілля, і це були не просто слова", - розповіла вона.
Зірка &quot;Холостяка&quot; виходить заміж: фото розкішної обручки з діамантом
Марина Голд виходить заміж (фото: instagram.com/marynagold1)

Також дівчина зазначила, що її коханий демонструє свою любов вчинками.

"Ти як завжди все показуєш вчинками. З першого дня ти просто взяв мене у своє життя, і я просто розтанула і йду за тобою. Дякую Богу. Я на тебе чекала все життя", - підсумувала вона.
Зірка &quot;Холостяка&quot; виходить заміж: фото розкішної обручки з діамантом
Марина Голд зі своїм обранцем (фото: instagram.com/marynagold1)

Також косметолог похвалилася розкішною каблучкою з діамантом.
Зірка &quot;Холостяка&quot; виходить заміж: фото розкішної обручки з діамантом
Марина Голд показала каблучку (фото: instagram.com/marynagold1)

Судячи з усього молодий чоловік давно готувався до важливого кроку.
Зірка &quot;Холостяка&quot; виходить заміж: фото розкішної обручки з діамантом
Учасниця "Холостяка" показала каблучку (фото: instagram.com/marynagold1)

Пропозицію її коханий зробив під час відпочинку на Гаваях. Дівчина також опублікувала відповідне відео, на якому її молодий чоловік стає на одне коліно на фоні моря і пальм.

Що відомо про Марину Голд

Дівчина засвітилася в 12-му сезоні шоу "Холостяк" (2022), де головним героєм був Алекс Топольський. На момент зйомок їй було 26 років.

Дівчина родом із Харкова. Вона працювала косметологом.

Також під час зйомок вона зізналася, що робила ринопластику (операція на носі), збільшила губи і пластику грудей.
Зірка &quot;Холостяка&quot; виходить заміж: фото розкішної обручки з діамантом
Марина Голд на шоу (фото: instagram.com/__mary.gold__)

Голд покинула шоу "Холостяк-12" за крок до фіналу. Після участі в проєкті дівчина зізнавалася, що була закохана в Топольського, але це почуття швидко минуло. Марина переконалася, що в реальному житті Алекс - зовсім інша людина.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році вона залишила Україну і переїхала жити до США.
Зірка &quot;Холостяка&quot; виходить заміж: фото розкішної обручки з діамантом
Марина Голд зараз (фото: instagram.com/marynagold1)

Примітно, що свій блог дівчина веде англійською, українською та російською мовами.
Зірка &quot;Холостяка&quot; виходить заміж: фото розкішної обручки з діамантом
Марина Голд з коханим (фото: instagram.com/marynagold1)

Вона часто ділиться в блозі фото з розкішного відпочинку і зі своїм коханим.
Зірка &quot;Холостяка&quot; виходить заміж: фото розкішної обручки з діамантом
Учасниця "Холостяка" з нареченим (фото: instagram.com/marynagold1)

Раніше стало відомо про те, що виходить заміж і зірка "Холостяка" Олександра Погорєлова.

Також Інна Бєлєнь після розриву з Тєреном підігріла чутки про роман з відомим співаком.

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