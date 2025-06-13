Анна Кошмал замилувала новим відео з 3-місячною донькою

Українська актриса Анна Кошмал продемонструвала нове відео з донькою, яка помітно підросла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост з Instagram знаменитості.

Кошмал показала доньку на відео

"Софійці 3 місяці. Зацілую, залюблю", - написала актриса.

На відео вона тримає на руках свою донечку. Акторка виглядає дуже щасливою та умиротвореною. До слова, Кошмал поки що не показала обличчя доньки.

Зазначимо, що зірка українського кінематографа стала мамою вдруге 11 березня, проте наважилися поділитися радісною новиною лише через кілька днів після виписки з лікарні.

Як відреагували в мережі

Фоловери української артистки одразу ж взялися коментувати її відео:

"Як швидко летить час! Нехай росте здоровою і щасливою дівчинкою під мирним небом на радість усім вам!"

"Вітаю! Ростіть здоровенькі"

"Сонечко маленьке"

"Красиві"

"Мамина красуня"

"Дуже гарне ім'я. Теж хочу свою дочку так назвати, якщо буду вагітна дівчинкою, але поки хлопчики виходять"

"Вітаю вашу красуню і вас теж. Міцного всім здоров'я, мирного неба і щасливого дитинства".

Анна Кошмал з донькою Софією (фото: instagram.com/smorkovkina)

Що відомо про Анну Кошмал

Кошмал народилася в Києві у 1994 році. Закінчила Київське естрадно-циркове училище, потім продовжила навчання в Академії театрального мистецтва. Її зарахували одразу на третій курс.

Популярність здобула завдяки ролі Жені Ковальової у 5-7 сезонах телесеріалу "Свати".

Після завершення роботи у "Сватах" Кошмал отримала головну роль в українському мелодраматичному телесеріалі "Сашка".

Знялася в більш ніж 30 серіалах і фільмах.

У 2023-2024 році працювала над серіалом "Встигнути до 30". Також брала участь у театральних постановках.

У 2017 році акторка вийшла заміж, проте обличчя та ім'я свого чоловіка досі приховує.

Пара виховує старшого сина Михайла, якому 6 років, а також доньку Софію, яка народилася в березні 2025 року.

Анна Кошмал із сином і чоловіком (фото: instagram.com/smorkovkina)