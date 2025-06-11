Зірка "Холостяка" розсекретила стать майбутнього малюка: зворушливе відео

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12" Марина Голд, яка раніше поділилася радісною новиною, що чекає на малюка, розсекретила його стать.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Вона не стала влаштовувати гучну вечірку гендер-паті, а разом зі своїм чоловіком записала зворушливе відео на природі.

"По-перше, я дуже хвилююся. Я думаю, що в нас дівчинка, хоча я вже думала, що в нас хлопчик. Дуже хвилююся", - зазначила вона та запитала думку коханого.

Водночас її чоловік припустив, що в них буде хлопчик.

Для зірки "Холостяка" та її чоловіка заздалегідь підготували гарний торт білого кольору з начинкою, колір якої символізував стать дитини: блакитна - хлопчик, рожева - дівчинка.

Розрізати торт пара вирішила не традиційним способом з ножем, а за допомогою келихів. У Марини Голд та її чоловіка буде дівчинка.

Як відреагували в мережі

Фоловери дівчини одразу ж взялися коментувати миле відео:

"Яке щастя. Вітаю!" - написала переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна

"Найкраще гендер-паті, яке я бачила. Двоє людей, які приведуть у світ нове життя, відчувають щирі емоції без пафосу"

"Дивилася і раділа, як за себе"

"Вітаю, буде така ж красуня, як мама"

"Щастя вам"

"Це нереальна дівчинка буде".

Марина Голд розсекретила стать дитини (фото: instagram.com/marynagold1)

Що відомо про Марину Голд

Марина родом із Харкова, вона - косметолог.

Дівчина засвітилася на ТБ у 12-му сезоні шоу "Холостяк" (2022), де головним героєм був актор і підприємець Алекс Топольський. На момент зйомок їй було 26 років.

Вона покинула проєкт за крок до фіналу і зізнавалася, що щиро закохалася в холостяка. Втім, потім вона зрозуміла, що в реальному житті Топольський зовсім інша людина.

Після початку повномасштабної війни в Україні вона переїхала до США. Тут вона зустріла свого майбутнього чоловіка - він українець, але вже багато років проживає в Америці.

Стосунки пари розвивалися досить стрімко: вони зустрічалися п'ять місяців, у лютому 2025 року бойфренд освідчився їй. А вже у квітні пара зіграла шикарне весілля на березі океану.

Зірка "Холостяка" з чоловіком у день весілля (фото: instagram.com/marynagold1)