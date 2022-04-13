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Жена Медведчука объявилась и записала требование к Зеленскому: "я жду вашего ответа!"

Коллаж РБК-Украина: Оксана Марченко обратилась с требованием к Зеленскому
Автор: Светлана Мащенко

Оксана Марченко, жена задержанного СБУ Виктора Медведчука, объявилась и записала требование к Владимиру Зеленскому.

Видео кума Путина выложила в своем YouTube.

Она назвала преследование благоверного политическим и потребовала немедленно его освободить.

"Обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас немедленно принять меры по освобождению моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов и не уезжал из страны.

Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Его жизнь должна быть в безопасности", - заявила она и добавила, что ждет ответа Зеленского.

Сразу же после обращения к Владимиру Зеленскому она переоделась, натянув платок и записала еще одно видео - к президенту Турции - Реджепу Эрдогану.

Напомним, что Виктора Медведчука подозревают в государственной измене из-за пособничества террористическим организациям "ЛДНР".

После вторжения РФ в Украину нардеп от ОПЗЖ сбежал из-под домашнего ареста в Киеве 27 февраля. Его объявили в розыск, а Лычаковский районный суд Львова разрешил арест беглеца.

12 апреля Виктор Медведчук был задержан. По словам Алексея Арестовича - не в Киеве.

Фото: депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук (https://t.me/SBUkr/4106)

Напомним, что Виктора Медведчука могут лишить депутатского мандата.

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Виктор Медведчук