Районный суд Львова разрешил арест Медведчука

Лычаковский районный суд Львова разрешил арест народного депутата Виктора Медведчука. Сейчас его местонахождение устанавливается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта",- пишет пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР и прокуроры офиса Генпрокурора приняли все меры по международному розыску Медведчуку.

Сейчас его местонахождение устанавливается. При наличии информации необходимо сообщить в ГБР на электронный адрес [email protected] или же по телефону +380443564000