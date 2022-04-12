ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Медведчука СБУ задержала не в Киеве, - Арестович

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 23:54
Медведчука СБУ задержала не в Киеве, - Арестович Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Украинского депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука задержали не в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Марку Фейгину.

"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла", - отметил Арестович.

Он также добавил, что будут выясняться все подробности, как Медведчуку удалось покинуть свой дом и сбежать из города.

"Сейчас он расскажет много всего интересного обо всех, в том числе и как сбегал", - подчеркнул советник Ермака.

Медведчука СБУ задержала не в Киеве, - Арестович

Виктор Медведчук (фото: СБУ)

Арестович отметил, что Медведчук - "очень ценный ресурс", который может рассказать, про организацию антиукраинского движения в Украине, и про подготовку войны.

При этом он отметил, что более подробную информацию о задержании Медведчука президент Владимир Зеленский расскажет позже.

Напомним, глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал о сроках восстановления критической инфраструктуры в области.

Мы также писали о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что США пока не могут подтвердить применение РФ химического оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше