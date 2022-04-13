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Медведчука лишат депутатского мандата: в Раде назвали условие

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Киев, Среда 13 апреля 2022 16:26
Медведчука лишат депутатского мандата: в Раде назвали условие Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Виктора Медведчука лишат депутатского мандата. Это произойдет после того, как суд вынесет решение по делу нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанчука во время телемарафона.

"По поводу господина Медведчука ведется уголовное производство и как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, это является основанием для того, чтобы лишить его депутатского мандата", - сказал он.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что депутата Виктора Медведчука задержала СБУ. Как отметили в Офисе президента, его задержали не в Киеве.

После чего президент Украины предложил обменять депутата от партии "Оппозиционная платформа - За життя" на пленных Россией украинских военных.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что дальше будут делать с задержанным Медведчуком.

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