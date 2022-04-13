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Жінка Медведчука об'явилася і записала вимогу до Зеленського: "я чекаю вашої відповіді!"

Колаж РБК-Україна: Оксана Марченко звернулася з вимогою до Зеленського
Автор: Світлана Мащенко

Оксана Марченко, дружина затриманого СБУ Віктора Медведчука, об'явилася і записала вимогу до Володимира Зеленського.

Відео кума Путіна виклала у своєму YouTube.

Вона назвала його переслідування благовірного політичним і зажадала негайно його звільнити.

"Звертаюся до президента Зеленського. Прошу вас негайно вжити заходів щодо звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів і не виїжджав з країни.

Він завжди виступав за мир, діалог і злагоду в Україні. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують з політичних мотивів. Його життя має бути в безпеці", - заявила вона і додала, що чекає відповіді Зеленського.

Відразу ж після звернення до Володимира Зеленського вона переодяглася, натягнувши хустку і записала ще одне відео - до президента Туреччини - Реджепа Ердогана.

Нагадаємо, що Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді через пособництво терористичним організаціям "ЛДНР".

Після вторгнення РФ в Україну нардеп від ОПЗЖ втік з-під домашнього арешту у Києві 27 лютого. Його оголосили в розшук, а Личаківський районний суд Львова дозволив арешт втікача.

12 квітня Віктор Медведчук був затриманий. За словами Олексія Арестовича - не в Києві.

Фото: депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук (https://t.me/SBUkr/4106)

Нагадаємо, що Віктора Медведчука можуть позбавити депутатського мандата.

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Віктор Медведчук