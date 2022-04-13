ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жена Медведчука объявилась и записала требование к Зеленскому: "я жду вашего ответа!"

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 18:04
Жена Медведчука объявилась и записала требование к Зеленскому: "я жду вашего ответа!" Коллаж РБК-Украина: Оксана Марченко обратилась с требованием к Зеленскому
Автор: Светлана Мащенко

Оксана Марченко, жена задержанного СБУ Виктора Медведчука, объявилась и записала требование к Владимиру Зеленскому.

Видео кума Путина выложила в своем YouTube.

Она назвала преследование благоверного политическим и потребовала немедленно его освободить.

"Обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас немедленно принять меры по освобождению моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов и не уезжал из страны.

Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Его жизнь должна быть в безопасности", - заявила она и добавила, что ждет ответа Зеленского.

Сразу же после обращения к Владимиру Зеленскому она переоделась, натянув платок и записала еще одно видео - к президенту Турции - Реджепу Эрдогану.

Напомним, что Виктора Медведчука подозревают в государственной измене из-за пособничества террористическим организациям "ЛДНР".

После вторжения РФ в Украину нардеп от ОПЗЖ сбежал из-под домашнего ареста в Киеве 27 февраля. Его объявили в розыск, а Лычаковский районный суд Львова разрешил арест беглеца.

12 апреля Виктор Медведчук был задержан. По словам Алексея Арестовича - не в Киеве.

Жена Медведчука объявилась и записала требование к Зеленскому: &quot;я жду вашего ответа!&quot;

Фото: депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук (https://t.me/SBUkr/4106)

Напомним, что Виктора Медведчука могут лишить депутатского мандата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку