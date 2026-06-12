У російському Тольятті після атаки дронів горить великий хімічний завод

Фото: це не перша атака на підприємство (МЧС Росії)

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У російському місті Тольятті після атаки дронів спалахнув хімічний завод "Тольяттикаучук". У Самарській області оголошено режим безпілотної небезпеки та закрито повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відбувається О 02:37 губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев оголосив режим "Безпілотна небезпека". У регіоні також діє режим "Килим" - повітряний простір на всіх висотах тимчасово закрито. Мешканці Тольятті протягом щонайменше 40 хвилин чують гучні вибухи - від деяких тремтять вікна. Читайте також: Паливний колапс в Росії докотився до Сибіру та Далекого Сходу (фото, відео) У соцмережах з'явилися повідомлення про чорні клуби диму, що можуть свідчити про знищення безпілотників. Що за об'єкт "Тольяттикаучук" - нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук і хімічні компоненти для шин та гумотехнічних виробів.