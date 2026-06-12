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У російському Тольятті після атаки дронів горить великий хімічний завод

06:52 12.06.2026 Пт
1 хв
Що відомо про масштабну пожежу на хімічному гіганті РФ?
aimg Катерина Коваль
У російському Тольятті після атаки дронів горить великий хімічний завод Фото: це не перша атака на підприємство (МЧС Росії)
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У російському місті Тольятті після атаки дронів спалахнув хімічний завод "Тольяттикаучук". У Самарській області оголошено режим безпілотної небезпеки та закрито повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відбувається

О 02:37 губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев оголосив режим "Безпілотна небезпека".

У регіоні також діє режим "Килим" - повітряний простір на всіх висотах тимчасово закрито.

Мешканці Тольятті протягом щонайменше 40 хвилин чують гучні вибухи - від деяких тремтять вікна.

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У соцмережах з'явилися повідомлення про чорні клуби диму, що можуть свідчити про знищення безпілотників.

Що за об'єкт

"Тольяттикаучук" - нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук і хімічні компоненти для шин та гумотехнічних виробів.

Тольятті атакують вже не вперше. У ніч на 4 квітня в місті вже горіли одразу два хімічні заводи після атаки дронів - тоді місцеві жителі також повідомляли про звуки двигунів і вибухи в різних частинах міста.

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Російська Федерація Тольятти Війна в Україні Дрони
Новини
У російському Тольятті після атаки дронів горить великий хімічний завод
У російському Тольятті після атаки дронів горить великий хімічний завод
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