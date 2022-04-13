ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жінка Медведчука об'явилася і записала вимогу до Зеленського: "я чекаю вашої відповіді!"

Новость на русском →
Середа 13 квітня 2022 18:04
Жінка Медведчука об'явилася і записала вимогу до Зеленського: "я чекаю вашої відповіді!" Колаж РБК-Україна: Оксана Марченко звернулася з вимогою до Зеленського
Автор: Світлана Мащенко

Оксана Марченко, дружина затриманого СБУ Віктора Медведчука, об'явилася і записала вимогу до Володимира Зеленського.

Відео кума Путіна виклала у своєму YouTube.

Вона назвала його переслідування благовірного політичним і зажадала негайно його звільнити.

"Звертаюся до президента Зеленського. Прошу вас негайно вжити заходів щодо звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів і не виїжджав з країни.

Він завжди виступав за мир, діалог і злагоду в Україні. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують з політичних мотивів. Його життя має бути в безпеці", - заявила вона і додала, що чекає відповіді Зеленського.

Відразу ж після звернення до Володимира Зеленського вона переодяглася, натягнувши хустку і записала ще одне відео - до президента Туреччини - Реджепа Ердогана.

Нагадаємо, що Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді через пособництво терористичним організаціям "ЛДНР".

Після вторгнення РФ в Україну нардеп від ОПЗЖ втік з-під домашнього арешту у Києві 27 лютого. Його оголосили в розшук, а Личаківський районний суд Львова дозволив арешт втікача.

12 квітня Віктор Медведчук був затриманий. За словами Олексія Арестовича - не в Києві.

Жінка Медведчука об'явилася і записала вимогу до Зеленського: &quot;я чекаю вашої відповіді!&quot;

Фото: депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук (https://t.me/SBUkr/4106)

Нагадаємо, що Віктора Медведчука можуть позбавити депутатського мандата.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку