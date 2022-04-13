Жінка Медведчука об'явилася і записала вимогу до Зеленського: "я чекаю вашої відповіді!"
Оксана Марченко, дружина затриманого СБУ Віктора Медведчука, об'явилася і записала вимогу до Володимира Зеленського.
Відео кума Путіна виклала у своєму YouTube.
Вона назвала його переслідування благовірного політичним і зажадала негайно його звільнити.
"Звертаюся до президента Зеленського. Прошу вас негайно вжити заходів щодо звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів і не виїжджав з країни.
Він завжди виступав за мир, діалог і злагоду в Україні. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують з політичних мотивів. Його життя має бути в безпеці", - заявила вона і додала, що чекає відповіді Зеленського.
Відразу ж після звернення до Володимира Зеленського вона переодяглася, натягнувши хустку і записала ще одне відео - до президента Туреччини - Реджепа Ердогана.
Нагадаємо, що Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді через пособництво терористичним організаціям "ЛДНР".
Після вторгнення РФ в Україну нардеп від ОПЗЖ втік з-під домашнього арешту у Києві 27 лютого. Його оголосили в розшук, а Личаківський районний суд Львова дозволив арешт втікача.
12 квітня Віктор Медведчук був затриманий. За словами Олексія Арестовича - не в Києві.
Фото: депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук (https://t.me/SBUkr/4106)