Жена Медведчука Марченко жалуется на Украину в Москве: "мой муж никуда не убегал"
Оксана Марченко, жена задержанного СБУ Виктора Медведчука, после своего обращения к Владимиру Зеленскому на YouTube, пошла дальше. Теперь она в Москве и даже дает пресс-конференцию, посвященную ее мужу.
Об этом свидетельствуют многочисленные видео в сети.
На пресс-конференции в столице России кума Владимира Путина озвучила ряд жалоб. Все они, естественно, касаются якобы о незаконном задержании ее мужа - народного депутата Виктора Медведчука.
"Паломница" заявляет, что ей угрожают физической расправой. Также она искреннее недоумевает, почему арестовали ее супруга. Она считает, что его "пытают и незаконно удерживают".
"Мой муж никуда не убегал. Его побег и арест - сфабрикованы", - говорит жена олигарха.
Также Марченко говорит, что она обратилась именно к президенту Турции - Эрдогану, так как он самый независимый политик в Европе.
Напомним, что Виктора Медведчука подозревают в государственной измене из-за пособничества террористическим организациям "ЛДНР".
После вторжения РФ в Украину нардеп от ОПЗЖ сбежал из-под домашнего ареста в Киеве 27 февраля. Его объявили в розыск, а Лычаковский районный суд Львова разрешил арест беглеца.
12 апреля Виктор Медведчук был задержан. По словам Алексея Арестовича - не в Киеве.