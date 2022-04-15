Жена Медведчука Марченко жалуется на Украину в Москве: "мой муж никуда не убегал"

Оксана Марченко, жена задержанного СБУ Виктора Медведчука , после своего обращения к Владимиру Зеленскому на YouTube, пошла дальше. Теперь она в Москве и даже дает пресс-конференцию, посвященную ее мужу.

Об этом свидетельствуют многочисленные видео в сети.

На пресс-конференции в столице России кума Владимира Путина озвучила ряд жалоб. Все они, естественно, касаются якобы о незаконном задержании ее мужа - народного депутата Виктора Медведчука.

"Паломница" заявляет, что ей угрожают физической расправой. Также она искреннее недоумевает, почему арестовали ее супруга. Она считает, что его "пытают и незаконно удерживают".

"Мой муж никуда не убегал. Его побег и арест - сфабрикованы", - говорит жена олигарха.

Также Марченко говорит, что она обратилась именно к президенту Турции - Эрдогану, так как он самый независимый политик в Европе.