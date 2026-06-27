Пентагон не встиг витратити майже мільярд доларів на закупівлю нової зброї для України

Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Міністерство оборони США не використало вчасно 910 мільйонів доларів, які були виділені на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт аудиторів Operation Atlantic Resolve.

Розподіл коштів USAI Згідно з оприлюдненим звітом за перший квартал 2026 року, зазначена сума у 910 мільйонів доларів більше недоступна для укладання нових контрактів із американськими виробниками зброї, оскільки завершився визначений строк для взяття нових фінансових зобов'язань. Загалом із лютого 2022 року Конгрес США виділив за програмою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) 33,51 мільярда доларів. Наразі фінансові ресурси розподілені таким чином: 19,21 млрд доларів (57%) - фактично витрачено на оборонні вироби та послуги, які вже передані Україні станом на березень 2026 року.

13,49 млрд доларів - уже розподілено за замовленнями в промисловості, які наразі перебувають на стадії виконання та ще не оплачені.

110 млн доларів - виділено, але поки не розподілено за конкретними контрактами. Водночас правила Пентагону передбачають, що прострочені асигнування не означають автоматичного "згоряння" грошей. Ці кошти хоч і закриті для нових угод, проте протягом наступних 5 років можуть залучатися для покриття додаткових витрат за вже підписаними раніше контрактами.