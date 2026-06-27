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Пентагон не встиг витратити майже мільярд доларів на закупівлю нової зброї для України

07:53 27.06.2026 Сб
2 хв
Чи будуть ці кошти доступні для нових угод?
aimg Катерина Коваль
Пентагон не встиг витратити майже мільярд доларів на закупівлю нової зброї для України Фото: кошти були виділені за часів адміністрації Байдена (Getty Images)
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Міністерство оборони США не використало вчасно 910 мільйонів доларів, які були виділені на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт аудиторів Operation Atlantic Resolve.

Розподіл коштів USAI

Згідно з оприлюдненим звітом за перший квартал 2026 року, зазначена сума у 910 мільйонів доларів більше недоступна для укладання нових контрактів із американськими виробниками зброї, оскільки завершився визначений строк для взяття нових фінансових зобов'язань.

Загалом із лютого 2022 року Конгрес США виділив за програмою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) 33,51 мільярда доларів.

Наразі фінансові ресурси розподілені таким чином:

  • 19,21 млрд доларів (57%) - фактично витрачено на оборонні вироби та послуги, які вже передані Україні станом на березень 2026 року.

  • 13,49 млрд доларів - уже розподілено за замовленнями в промисловості, які наразі перебувають на стадії виконання та ще не оплачені.

  • 110 млн доларів - виділено, але поки не розподілено за конкретними контрактами.

Водночас правила Пентагону передбачають, що прострочені асигнування не означають автоматичного "згоряння" грошей. Ці кошти хоч і закриті для нових угод, проте протягом наступних 5 років можуть залучатися для покриття додаткових витрат за вже підписаними раніше контрактами.

Нагадаємо, Ініціатива сприяння безпеці України (USAI) була створена Конгресом США у 2014 році для підтримки обороноздатності України після анексії Криму. На відміну від програми Drawdown (вилучення зброї безпосередньо зі складів армії США), USAI передбачає замовлення нового озброєння, техніки та боєприпасів у американських оборонних підприємств.

Раніше, 18 червня 2026 року, за результатами чергового засідання у форматі "Рамштайн", партнери оголосили про нові пакети військової допомоги Україні на загальну суму близько 4 мільярдів доларів для забезпечення трьох ключових пріоритетів Києва.

Зокрема, міністр оборони Британії Ден Джарвіс повідомив, що Лондон готує масштабний пакет із радарами, ракетами для ППО та дронами власного виробництва.

Водночас Бельгія заявила про намір до кінця 2026 року передати Україні сім винищувачів F-16, з яких три будуть бойовими, а чотири використають як донори на запчастини.

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