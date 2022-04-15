Дружина Медведчука Марченко скаржиться на Україну в Москві: "мій чоловік нікуди не тікав"
Оксана Марченко, дружина затриманого СБУ Віктора Медведчука, після свого звернення до Володимира Зеленського на YouTube, пішла далі. Тепер вона в Москві і навіть дає прес-конференцію, присвячену її чоловікові.
Про це свідчать численні відео в мережі.
На прес-конференції в столиці Росії кума Володимира Путіна озвучила ряд скарг. Всі вони, природно, стосуються нібито про незаконне затримання її чоловіка - народного депутата Віктора Медведчука.
"Паломниця" заявляє, що їй погрожують фізичною розправою. Також вона щиро дивується, чому заарештували її чоловіка. Вона вважає, що його "катують і незаконно утримують".
"Мій чоловік нікуди не тікав. Його втеча і арешт - сфабриковані", - каже дружина олігарха.
Також Марченко каже, що вона звернулася саме до президента Туреччини - Ердогана, через те, що він самий незалежний політик в Європі.
Нагадаємо, що Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді через пособництво терористичним організаціям "ЛДНР".
Після вторгнення РФ в Україну нардеп від ОПЗЖ втік з-під домашнього арешту у Києві 27 лютого. Його оголосили в розшук, а Личаківський районний суд Львова дозволив арешт втікача.
12 квітня Віктор Медведчук був затриманий. За словами Олексія Арестовича - не в Києві.