Дружина Медведчука Марченко скаржиться на Україну в Москві: "мій чоловік нікуди не тікав"

Оксана Марченко, дружина затриманого СБУ Віктора Медведчука , після свого звернення до Володимира Зеленського на YouTube, пішла далі. Тепер вона в Москві і навіть дає прес-конференцію, присвячену її чоловікові.

Про це свідчать численні відео в мережі.

На прес-конференції в столиці Росії кума Володимира Путіна озвучила ряд скарг. Всі вони, природно, стосуються нібито про незаконне затримання її чоловіка - народного депутата Віктора Медведчука.

"Паломниця" заявляє, що їй погрожують фізичною розправою. Також вона щиро дивується, чому заарештували її чоловіка. Вона вважає, що його "катують і незаконно утримують".

"Мій чоловік нікуди не тікав. Його втеча і арешт - сфабриковані", - каже дружина олігарха.

Також Марченко каже, що вона звернулася саме до президента Туреччини - Ердогана, через те, що він самий незалежний політик в Європі.