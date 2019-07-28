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Жара и шквалы с градом: украинцев озадачили прогнозом на воскресенье

STYLERЖизнь    28.07.2019 - 07:44
Жара и шквалы с градом: украинцев озадачили прогнозом на воскресенье
Фото: коллаж РБК-Украина

Погода 28 июля принесет не только жару до +32 градусов, но и сильные ливни

Погода в Украине в воскресенье, 28 июля, будет преимущественно сухая, солнечная и жаркая. Осадки ожидаются только в некоторых районах, а вот Закарпатье зальет сильными ливнями с градом и шквалами. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo.

На Западе температура воздуха вднем составит около +29... +31 градус, в темное время суток термометры покажут +18... +20 градусов. 

В северных областях а также в Центре днем столбики термометров будуть варьироваться в пределах +28... +31 градус, ночью ожидается от +17 до +21 градуса.

Жара и шквалы с градом: украинцев озадачили прогнозом на воскресенье

Иллюстративное фото (news.yahoo.com)

В восточных регионах днем температура воздуха составит от +28 до +30 градусов, после захода солнца прогнозируется около +18... +19 градусов.

В южных областях днем термометры покажут максимум +32 градуса, а ночью температура воздуха составит от +19 до +21 градуса. 

В Киеве в воскресенье установится сухая солнечная погода. Температура воздуха ожидается в течение суток от +17 до +28 градусов. 

Жара и шквалы с градом: украинцев озадачили прогнозом на воскресенье

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отметим, что недавно синоптик Наталка Диденко предупредила о резком похолодании с конца июля - начала августа.

Также мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Напомним, что в начале августа украинцы столкнутся с сильными геомагнитными возмущениями.

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