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Хмара зустрівся з Драпатим і озвучив перші спільні кроки на посадах

16:22 22.07.2026 Ср
2 хв
Один з ключових напрямків - перенесення війни на територію Росії
aimg Валерій Ульяненко
Хмара зустрівся з Драпатим і озвучив перші спільні кроки на посадах Фото: Євгеній Хмара і Михайло Драпатий (t.me/ministry_of_defense_ua)
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Україна продовжуватиме ударний і технологічний тиск на Росію та готує нові рішення для захисту неба. Зокрема, йдеться про розширення масштабів далекобійних ударів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив т.в.о. міністра оборони Євгеній Хмара за підсумками зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

"Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів. Спільно зможемо виконати доручення президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших Сил оборони", - наголосив він.

Для цього планується забезпечити розвиток технологій і стабільний доступ бойових частин до ефективних засобів ураження.

Ключовими напрямками роботи визначено:

  • перенесення війни на територію РФ за допомогою асиметричних рішень;
  • забезпечення далекобійними засобами та розвиток технологій;
  • масштабування deep strike, middle strike та НРК;
  • збереження життів українських воїнів.

"Також обговорили з головнокомандувачем бачення майбутнього. Маємо спільну позицію щодо розвитку Сил оборони України. Президент Володимир Зеленський підтримав наше бачення", - зазначив Хмара.

Він додав, що наразі Міноборони та Генштаб опрацьовують практичні кроки для примушення Росії до довгострокового миру на умовах України.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський офіційно призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

РБК-Україна також писало, яке майбутнє чекає на ексголовкома ЗСУ Олександра Сирського та ексначальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова після відставки.

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