Климатологи дали прогноз погоды до конца лета

Фото: фонтаны в Киеве (РБК-Украина)

Вероятность потепления высокая

Многолетние наблюдения за климатом в Киеве свидетельствуют о том, что первая половина июля в столице обычно холодная, вторая - теплая. Об этом на пресс-конференции сказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Мартазинова, погода в Киеве отражает климатические процессы, которые происходят по всей Украине в целом.

"Первая половина (июля, - ред.) обычно холодная, а если она холодная, она естественно дождями сопровождается. А вторая - теплая", - сказала она, отметив, что это не прогноз, а "климатическая характеристика".

Мартазинова также сообщила, что в августе погода в Киеве обычно бывает жаркой. "В августе процессы очень жаркие. Они доходят до 30 градусов и выше дневные температуры", - сообщила она. При этом резкое похолодание обычно начинается за десять дней до конца месяца.

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Отметим, ранее Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, заявила, что лето в Украине сократилось до 2-2,5 месяцев. Мартазинова утверждает, что лето начинается с середины июня и заканчивается в августе - с 15 августа до 1 сентября.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. По данным Центральной геофизической обсерватории, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.