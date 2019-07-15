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Климатологи дали прогноз погоды до конца лета

Новости » Общество    15.07.2019 - 17:26
Климатологи дали прогноз погоды до конца лета
Фото: фонтаны в Киеве (РБК-Украина)

Вероятность потепления высокая

Многолетние наблюдения за климатом в Киеве свидетельствуют о том, что первая половина июля в столице обычно холодная, вторая - теплая. Об этом на пресс-конференции сказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Мартазинова, погода в Киеве отражает климатические процессы, которые происходят по всей Украине в целом.

"Первая половина (июля, - ред.) обычно холодная, а если она холодная, она естественно дождями сопровождается. А вторая - теплая", - сказала она, отметив, что это не прогноз, а "климатическая характеристика".

Мартазинова также сообщила, что в августе погода в Киеве обычно бывает жаркой. "В августе процессы очень жаркие. Они доходят до 30 градусов и выше дневные температуры", - сообщила она. При этом резкое похолодание обычно начинается за десять дней до конца месяца.

Климатологи дали прогноз погоды до конца лета

Скриншот видео

Отметим, ранее Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, заявила, что лето в Украине сократилось до 2-2,5 месяцев. Мартазинова утверждает, что лето начинается с середины июня и заканчивается в августе - с 15 августа до 1 сентября.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. По данным Центральной геофизической обсерватории, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.

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