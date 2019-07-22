Магнитные бури в августе: украинцев предупредили о тяжелых днях

Магнитные бури (фото: коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали, когда будут магнитные бури и как себя защитить

В последний месяц лета украинцы не столкнуться с сильными магнитными бурями, но в начале августа будут два дня с сильными геомагнитными возмущениями. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Эксперты советуют, что к своему здоровью следует прислушаться 5 и 6 августа. Но нужно помнить, что космическая погода может очень резко измениться. В последнее время самая мощная магнитная буря произошла 14 мая. При этом эксперты прогнозировали 1 уровень бури (слабая буря), но на деле она превысила 3 уровень (сильная буря).

Магнитные бури (фото: скриншот)

Как магнитная буря влияет на человека

Плохая космическая погода может вызвать у людей, которые очень чувствительны к магнитным бурям, недомогание, головную боль. Кроме того, у людей может скакать давление, могут быть проблемы со сном а также другие негативные состояния.

В период магнитных возмущений учащаются случаи инфарктов, инсультов и гипертонических кризов.

В зоне риска беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также могут страдать люди с психическими расстройствами, поскольку у них может начаться обострение.

Магнитные бури (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Необходимо избегать стрессов и сильных эмоциональных и физических нагрузок. Нужно больше проводить время на улице и пить воду. Также необходимо дать своему организму хорошо отдохнуть, поэтому эксперты советуют спать не меньше 8 часов.

Кроме того, чтобы лучше себя чувствовать, в эти дни лучше всего отказаться от алкоголя и кофе, и не переедать. Также стоит меньше находится на солнце.

Напомним, что астролог рассказал о том, кто станет премьером и какой будет коалиция.

Ранее сообщалось о том, что основательница Международного центра астрологии и развития сознания ASTRA Анна Вергелес дала неприятный прогноз касательно парламентских выборов.