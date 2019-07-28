ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спека та шквали із градом: українців спантеличили прогнозом на неділю

STYLERЖиття    28.07.2019 - 07:44
Спека та шквали із градом: українців спантеличили прогнозом на неділю
Фото: колаж РБК-Україна

Погода на 28 липня принесе не тільки спеку до +32 градусів, але і сильні зливи

Погода в Україні у неділю, 28 липня, буде переважно суха, сонячна і спекотна. Опади очікуються тільки в деяких районах, а ось Закарпаття заллє сильними зливами із градом і шквалами. Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo.

На Заході температура повітря вднем складе близько +29... +31 градус, у темний час доби термометри покажуть +18... +20 градусів.

У північних областях, а також в Центрі вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +28... +31 градус, вночі очікується від +17 до +21 градуса.

Спека та шквали із градом: українців спантеличили прогнозом на неділю

Ілюстративне фото (news.yahoo.com)

У східних регіонах вдень температура повітря становитиме від +28 до +30 градусів, після заходу сонця прогнозується близько +18... +19 градусів.

У південних областях вдень термометри покажуть максимум +32 градуси, а вночі температура повітря становитиме від +19 до +21 градуса.

У Києві в неділю буде суха сонячна погода. Температура повітря очікується протягом доби від +17 до +28 градусів.

Спека та шквали із градом: українців спантеличили прогнозом на неділю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зазначимо, що нещодавно синоптик Наталка Діденко попередила про різке похолодання з кінця липня - початку серпня.

Також ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.

Нагадаємо, що на початку серпня українці зіткнуться із сильними геомагнітними бурями.

Гарячі вихідні: синоптик порадувала українців прогнозом У Парижі зафіксували рекордну спеку
Новини України Гідрометцентржара
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся