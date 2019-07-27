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Дождей практически не будет: синоптики рассказали, в какие регионы придет адская жара

STYLERЖизнь    27.07.2019 - 20:27
Дождей практически не будет: синоптики рассказали, в какие регионы придет адская жара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В воскресенье, 28 июля почти на всей территории Украины будет жарко и сухо

Погода в Украине 28 июля будет жаркой, сухой и солнечной, дождей не предвидится. Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко. По ее словам, на Юге температура воздуха достигнет +34 градусов тепла. Осадки могут быть только в Карпатах, и то кратковременные.

"Воскресенье в Украине будет жарким. Везде. Температура воздуха 28-го июля в течение дня поднимется до +29 +34 градусов, на юге +26 +32 градуса, в большинстве областей +26 +29 градусов на Черниговщине и Сумщине. Как показывает прогностическая карта температуры воздуха, главные жаркие события завтра развернутся на Балканах, в Восточной Европе и даже частично на севере континента. Франция дышит - не может надышаться, жгучие +40 градусов наконец оставили Западную Европу", - написала синоптик.

Дождей практически не будет: синоптики рассказали, в какие регионы придет адская жараДождей практически не будет: синоптики рассказали, в какие регионы придет адская жараСкриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 28 июля следует ожидать жару.

 

"28 июля в Украине дождей практически не будет, разве что вдоль Карпат и в Прикарпатье возможны локальные влажные грозовые очаги. В Киеве воскресенье ожидается солнечным, сухим и жарким, завтра днем ​​предполагается +28 +31 градус. 29-30 июля еще попечет 31 июля-1 августа начнется очередное похолодание", - предупредила Диденко.

Дождей практически не будет: синоптики рассказали, в какие регионы придет адская жараСиноптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик рассказала, что следующие выходные будут прохладными, поэтому в этот викэнд лучше отдохнуть на природе и насладиться солнцем и теплом.

Как мы ранее писали, в субботу, 27 июля, в связи с жаркой и сухой погодой в большинстве областей Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. 

Кстати, синоптик предупредила о резком похолодании с августа.

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