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Зеленский vs Богдан: стало известно, у кого больше зарплата за октябрь

STYLERПерсоны    08.11.2019 - 16:26
Зеленский vs Богдан: стало известно, у кого больше зарплата за октябрь
Зарплата Владимира Зеленского и Андрея Богдана в октябре (коллаж РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский получил 28 тысяч гривен за работу в октябре

Гарант Украины Владимир Зеленский и глава АП Андрей Богдан получили заработную плату за октябрь. Как оказалось, сумма зарплаты у президента меньше, чем у его подопечного Андрея Богдана. Об этом стало известно из публикации Госуправления делами президента, передает "112 Украина".

Глава офиса Зеленского получил за октябрь зарплату в размере 39 тыс. 258 грн, в том числе должностной оклад - 16 тыс. 363 грн, надбавка за выслугу лет - 4 тыс. 418 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 3 тыс. 272 грн, надбавка за интенсивность труда - 9 тыс. 818 грн и другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) - 5 тыс. 385 грн. Из зарплаты уплачены налоги и сборы в размере 7 тыс. 655 грн.

Зеленский vs Богдан: стало известно, у кого больше зарплата за октябрьДеньги (иллюстративное фото: УНИАН)

Сам Владимир Зеленский за октябрь получил зарплату в размере 28 тыс. грн.

Стоит также отметить, что это не самые большие доходы госчиновников в октябре. Как сообщалось ранее, депутаты Верховной Рады также получили зарплаты. Так, самый большой оклад достался первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку - 54100 грн, за ним идет глава Рады Дмитрий Разумков, он получил 44 600 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк - 45400 грн.

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