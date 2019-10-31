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Скандальный нардеп крутил дули с трибуны Рады (видео)

STYLERПерсоны    31.10.2019 - 18:52
Скандальный нардеп крутил дули с трибуны Рады (видео)
Дубневич показывал дули в Раде (коллаж: РБК-Украина)

Народный депутат Дубневич отличился эмоциональным выступлением в Раде

Народный депутат Ярослав Дубневич, которого обвиняют в хищении государственных средств в особо крупных размерах, во время выступления с трибуны Парламента крутил дули и высказывал свое возмущение в сторону некоторых чиновников.

Дубневич во время выступления рассказывал, как показывал "во" (нардеп скрутил дулю) Владимиру Шульмейстеру, экс-заместителю министра инфраструктуры. Также "во" от Дубневича якобы получил и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

По словам Дубневича, он вместе с депутатами от Львовской области не дали Шульмейстеру пролоббировать нужного человека на должность львовского аэропорта.

"Именно поэтому состоялся открытый конкурс и Татьяна Романовская руководит аэропортом "Львов",, и он показывает одни из лучших результатов", - сказал Дубневич.

Напомним, Дубневича (депутатская группа самовыдвиженцев "За будущее") обвиняют в том, что пребывая на посту главы парламентского комитета, он завладел 93 миллионами гривен по схеме продаж стрелочной продукции Укрзализныце.

Нардепу вменяют присвоение, растрату имущества или завладение им через злоупотребление служебным положением (часть 5, ст. 191 УК Украины).

31 октября нардепы поддержали снятие с Дубневича неприкосновенности, задержание и арест. Депутату уже вручили подозрение.

Дубневич показывал дули в Раде (видео: censor.net.ua)

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