Росіяни атакували дронами Одещину: пошкоджений газопровід, є загибла

Російські війська вкотре атакували Одеську область безпілотниками. Під ударами опинилася цивільна інфраструктура та магістральний газопровід, загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

В одному з населених пунктів ворожий дрон влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Внаслідок удару загинула жінка.

В іншому населеному пункті внаслідок влучання безпілотника обрушився дах приватного житлового будинку. Минулося без постраждалих.

Внаслідок атаки також пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації. На місці виникла пожежа, триває її ліквідація.

Фото: наслідки ударів РФ по Одещині (t.me/odeskaODA)

На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.