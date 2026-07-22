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Росіяни атакували дронами Одещину: пошкоджений газопровід, є загибла

10:35 22.07.2026 Ср
1 хв
На місці удару виникла пожежа
aimg Тетяна Степанова
Росіяни атакували дронами Одещину: пошкоджений газопровід, є загибла Фото: росіяни атакували дронами Одещину (t.me/odeskaODA)
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Російські війська вкотре атакували Одеську область безпілотниками. Під ударами опинилася цивільна інфраструктура та магістральний газопровід, загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

В одному з населених пунктів ворожий дрон влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Внаслідок удару загинула жінка.

В іншому населеному пункті внаслідок влучання безпілотника обрушився дах приватного житлового будинку. Минулося без постраждалих.

Внаслідок атаки також пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації. На місці виникла пожежа, триває її ліквідація.

Фото: наслідки ударів РФ по Одещині (t.me/odeskaODA)

На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 22 липня Росія атакувала Україну 4 ракетами та 216 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Зокрема, російські загарбники атакували дронами Київську область.

У Бучанському районі постраждали п'ятеро мирних мешканців, серед них - троє дітей. Вони отримали гостру реакцію на стрес.

Загалом внаслідок атаки ворога пошкоджено пʼять приватних будинків.

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