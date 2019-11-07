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Зеленский не исключает кадровые перестановки в Кабмине

Новости » Политика     07.11.2019 - 19:14
Зеленский не исключает кадровые перестановки в Кабмине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент до конца года даст оценку работы членов правительства

Президент Украины Владимир Зеленский допустил кадровые перестановки в Кабинете министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в видеоблоге "Зе! Президент" в Youtube.

Как сообщил президент, до конца года будет дана оценка работы членов правительства.

"Такого молодого правительства никогда не было. Тоже есть плюсы и минусы, нет коррумпированного опыта - это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка… Да, это большой риск, но это плюс. Если они не справятся, тоже ждем до конца этого года, кто не сможет, с теми будем прощаться", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует собрать заседание Кабмина из-за больших задолженностей по зарплате на заводах "Укроборонпрома". На заводах "Укроборонпрома" образовались долги по зарплате на более 460 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский до конца года сделает оценку работы народных депутатов франкции "Слуга народа". Президент отметил, что в первую очередь оцениваться будет работа депутатов во время голосования, а уже потом скандалы, в которые они попадали.

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