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Богдан показал "выбитые" Бакановым зубы: появилось фото

STYLERПерсоны    04.11.2019 - 10:39
Богдан показал "выбитые" Бакановым зубы: появилось фото
Андрей Богдан (фото: РБК-Украина)

Андрей Богдан ответил на слухи о драке с Иваном Бакановым

Иван Баканов выбил Андрею Богдану зубы в Офисе президента. Такая информация недавно облетела сеть. Драку высокопоставленных лиц подтвердили и авторитетные журналисты. А сам Андрей Богдан показал в Facebook фото с "разбитым" лицом и "выбитыми" зубами.

Но помощник Зеленского Кирилл Тимошенко предоставил опровержение, назвав информацию абсолютным фейком.

Причиной конфликта между главой СБУ и руководителем Офиса президента якобы стали разногласия в кандидатуре на пост руководителя Главного следственного управления СБУ. Журналист Станислав Речинский утверждал, что Богдан настаивал на кандидатуре Дмитрия Нескоромного, а Баканов поддерживал Василия Вовка.

О том, что драка имела место говорила и журналистка Соня Кошкина, которая утверждает, что информация "проверенная".

Богдан показал &quot;выбитые&quot; Бакановым зубы: появилось фотоБогдан показал &quot;выбитые&quot; Бакановым зубы: появилось фото

Богдан подрался с Бакановым (скрин: соцсети)

Сам же Андрей Богдан в свойственной ему иронической манере прокомментировал инцидент. Чиновник обновил главное фото в Facebook. На снимке у него отсутствуют передние зубы, разбит нос и синяки под глазами.

Богдан показал &quot;выбитые&quot; Бакановым зубы: появилось фото

Богдан подрался с Бакановым (скрин: facebook.com/Андрей Богдан)

Подписчики в комментариях довольно критично отнеслись к юмору, который позволяет себе высокопоставленный чиновник.

  • Так лучше. Отображает в том числе и внутренний мир.
  • Опять троллинг... Пора возвращаться в адвокаты...
  • Ну вот, а то говорят что Кошкина врет!
  • Все-таки между юмором и быдловатостью есть разница.
  • Все было бы смешно, как бы не было так печально, не забывайте - вы у власти, и на вас смотрит весь мир, какое может быть впечатление, увидев такую ​​аву, это же не театр.

Богдан показал &quot;выбитые&quot; Бакановым зубы: появилось фото

К слову, девушка Андрея Богдана Анастасия Сличная также высказалась об инциденте, написав в соцсетях, что зубы у главы Офиса на месте.

Богдан показал &quot;выбитые&quot; Бакановым зубы: появилось фото

Богдан подрался с Бакановым (фото: facebook.com/anastasiya.slichnaya)

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Новости Украины Андрей Богдан
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