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Зеленський vs Богдан: стало відомо, у кого більше зарплата за жовтень

STYLERПерсони    08.11.2019 - 16:26
Зеленський vs Богдан: стало відомо, у кого більше зарплата за жовтень
Зарплата Володимира Зеленського та Андрія Богдана в жовтні (колаж РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський отримав 28 тисяч гривень за роботу в жовтні

Гарант України Володимир Зеленський і глава АП Андрій Богдан отримали заробітну плату за жовтень. Як виявилося, сума зарплати у президента менше, ніж у його підопічного Андрія Богдана. Про це стало відомо з публікації Держуправління справами президента, передає "112 Україна".

Голова офісу Зеленського отримав за жовтень зарплату в розмірі 39 тис. 258 грн, у тому числі посадовий оклад - 16 тис. 363 грн, надбавку за вислугу років - 4 418 тис. грн., надбавку за роботу в умовах режимних обмежень - 3 тис. 272 грн, надбавку за інтенсивність праці - 9 тис. 818 грн та інші виплати (премія, індексація грошових доходів) - 5 тис. 385 грн. Із зарплати сплачені податки і збори в розмірі 7 тис. 655 грн.

Зеленський vs Богдан: стало відомо, у кого більше зарплата за жовтень

Зеленський vs Богдан: стало відомо, у кого більше зарплата за жовтеньГроші (ілюстративне фото: УНІАН)

Сам Володимир Зеленський за жовтень отримав зарплату в розмірі 28 тис. грн.

Варто також відзначити, що це не найбільші доходи держчиновників в жовтні. Як повідомлялося раніше, депутати Верховної Ради також отримали зарплати. Так, найбільша заробітня плата дісталася першому віце-спікеру Руслану Стефанчуку - 54 100 грн, за ним йде голова Ради Дмитро Разумков, він отримав 44 600 грн, а віце-спікер Олена Кондратюк - 45 400 грн.

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