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Помощник Зеленского тайно встречался с Коломойским, - "Схемы"

Новости » Политика     08.11.2019 - 11:15
Помощник Зеленского тайно встречался с Коломойским, - "Схемы"
Фото: Сергей Шефир (facebook.com kvartal95)

Шефир приезжал в офис Коломойского поздно вечером на служебном автомобиле Государственного управления делами

Первый помощник президента Владимира Зеленского и его многолетний бизнес-партнер и совладелец "Квартал 95" Сергей Шефир посещал киевский офис олигарха Игоря Коломойского. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Как сообщают журналисты, Шефир приезжал в офис Коломойского 28 октября поздно вечером на служебном автомобиле Государственного управления делами. Через час после приезда Шефира, офисный центр оставил также кортеж, которым пользуется Коломойский.

В комментарии журналистам Шефир сначала утверждал, что встречался там не с олигархом, а с другим человеком. Шефир отметил, что был там в делах студии "Квартал 95", а не из-за вопроса деятельности президента Зеленского.

"Я не штатный работник, я - внештатный помощник президента, и остаюсь работать еще в студии "Квартал 95". Я работаю там. Считаюсь там. А как вы хотели? Мне с чего же жить надо. Надо зарплату получать", - заявил он.

Позже Шефир все же признал, что в тот вечер он встречался в офисе в центре Киева именно с Коломойским.

Коломойский в комментарии журналистам не стал признавать, что первый помощник президента приезжал именно к нему.

"Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей ... Да, минута, "привет-пока". Он приезжал в вопросах "квартальных". Я не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год. Пакет", -рассказал олигарх.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что олигарх Игорь Коломойский не влияет на украинское правительство. По его словам, Коломойский "или какой-либо другой представитель украинского или международного бизнеса" не имеют влияния на Кабмин.

В материале РБК-Украина "Группы влияния: как "Слуга народа" пытается сохранить монокоалицию" говорилось, что немало депутатов во фракции "Слуга народа" так или иначе связывают с Коломойским, их количество, по разным оценкам, колеблется от 9 до 30 человек.

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