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Депутаты получили зарплату за октябрь: у кого больше всех денег

STYLERЖизнь    02.11.2019 - 11:16
Депутаты получили зарплату за октябрь: у кого больше всех денег
В сети назвали зарплаты депутатам (РБК-Украина)

Депутатам Верховной Рады начислили зарплаты за октябрь 2019 года

Народные депутаты Верховной Рады получили зарплаты за октябрь 2019 года. Теперь украинцы тоже могут узнать, кто в парламенте получил больше денег, а кто - меньше. Об этом сообщает LIGA.net.

Самый большой оклад достался первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку - 54100 грн., за ним идет глава Рады Дмитрий Разумков, он получил 44 600 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк - 45400 гривен.

Самая маленькая зарплата значится у депутата из Евросолидарности Ирины Луценко, ей начислили 20 тыс. гривен.

Народные депутаты и главы фракций за октябрь получили такие зарплаты:

Давид Арахамия ("Слуга народа") - 36700;

Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 38 800 и 32 800;

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") - 43 400 грн,

Артур Герасимов и Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") - 38 800 и 36 500 грн; -

Сергей Рахманин ("Голос") - 40700; -

Тарас Батенко и Виктор Бондарь ("За майбутнє") - по 41 300 грн.

Зарплаты депутатов (ua-news.liga.net)

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