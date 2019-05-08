Зеленский в День памяти и примирения растрогал сеть (фото)

Владимир Зеленский, новоизбранный президент Украины, в День памяти и примирения 8 мая почтил память всех, кто погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Также он опубликовал на Facebook-странице фото вместе со связной в Украинской повстанческой армии (УПА) и ветераном советской армии, чей сын погиб на Донбассе, защищая нашу страну от оккупантов.

На кадре участники Второй мировой войны улыбаются и пожимают друг другу руки.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Иван Аникейович Залужный, который 10 мая будет праздновать 101-летие, был капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР. Кавалер многих орденов.

Во время российско-украинской войны его единственный внук Иван Гутник-Залужный отправился на фронт на Донбассе и героически погиб за Украину.

Фото: ветеран Второй мировой войны Иван Аникейович Залужный и Владимир Зеленский

Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк стала связной в УПА, когда ей было только 13 лет. Она передавала воинам информацию, провиант, вязала свитера.

Фото: связная УПА Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк и Владимир Зеленский

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и кланяемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы", - подписал снимок Зеленский.

Фото: Зеленский в День памяти и примирения 8 мая призвал в единству всех борцов за Украину в годы Второй мировой войны

В комментариях к сообщению пользователи сети бурно отреагировали на пост будущего главы государства, инаугурация которого должна состояться 19 мая. Нужно сказать, что юзеры развязали горячий спор, в котором делятся своими соображениями на острую тему и высказываются по мере своей воспитанности и знания истории.

"Спасибо за правильный подход к празднованию Дня памяти и примирения", - написал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Скрин комментариев с Facebook-страницы Владимира Зеленского

"Люди, сегодня боец красной армии и женщина, которая помогала УПА, примирились и пожали друг другу руки! Почему мы разделяемся? Давайте жить дружно!";

"Тот неловкий момент, когда топишь против Зеленского все время с первого тура, а когда приходит вата в комменты к нему, то приходиться даже поддержать, потому что Украина единая. И нам менять эту страну. Все правильно сделал";

Скрин комментариев с Facebook-страницы Владимира Зеленского

"Светлая память Ваньке. Ты был, есть и будешь настоящим героем как и твой дед. Спасибо тебе за все, друг!";

"Володька, предупреждаю тебя снова, начинай учить своих фанов, потому что они совершенно тупые, ни истории не знают, ни культуры не имеют. Ты записывай им поучительные ролики по истории, у тебя это хорошо получается, потому что такая дикость вылезла как из колхозов "100 лет без урожая". И посоветуйся с СБУ потому что много сепаров здесь, страну надо спасать!";

Скрин комментариев с Facebook-страницы Владимира Зеленского

"О каком примирении можно говорить, если прямо потоки безудержной ненависти здесь льются? Люди, может пора начать жить с добротой к друг другу? Может начнем менять вначале себя, а не искать причины для войны друг с другом?"

"Да-да, игра на публику. А Иван Аникейович проклял Россию еще 2014 году, когда погиб его единственный внук. Интересно на каком языке Вова с ними разговаривал".

Скрины комментариев с Facebook-страницы Владимира Зеленского

"Пришел на страницу к Зе покритиковать за пророссийскую позицию. Увидел годный пост с правильной риторикой и декларированием необходимости примирения в противовес победобесию. Лайкаешь и благодаришь, ибо задача украинцев не бездумно мочить, а поддерживать все правильные инициативы, независимо от кого они идут";

"Петя, ты?" - с иронией написал пророссийский видеоблогер Анатолий Шарий, который проживает в Нидерландах. Очевидно, он хотел отметить похожую риторику в данном сообщении Зеленского с тем, как действующий президент Петр Порошенко ранее озвучивал сам призывы к примирению всех борцов за Украину.

Скрин комментариев с Facebook-страницы Владимира Зеленского

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией самолета в Шереметьево, которая произошла 5 мая, в результате которой погиб 41 человек. Пользователи сети также бурно отреагировали на это.

Также мы писали о том, что глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с инициативой перенести выходной 9 мая на 8 мая для того, чтобы подчеркнуть готовность Украины отмечать окончание Второй мировой войны вместе с Европой. Также он отметил, что активисты "Бессмернных полков" не редко устраивают всевозможные пророссийские провокации.

Напомним, сегодня, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Памятную дату Верховная рада установила в рамках реализации политики декоммунизации.